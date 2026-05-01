PokeFest 2直擊｜迫爆D2 Place！入場睇千萬PTCG稀有卡及即場評級

PokeFest 2直擊｜全港規模最大的寶可夢粉絲盛會 PokeFest 2 正式在 D2 Place 揭開序幕，記者在現場觀察到，早在活動正式開始前，商場外圍已經聚集了數以百計的用家，當中既有手持對戰卡組的熱血青年，亦有推著嬰兒車、一家大小全副武裝到場支持的家庭，場面熱鬧非凡，展現了這股席捲全港的卡牌文化魅力。



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一入D2 Place就會有詳細指示卡迷排隊入場方向

PokeFest現場排隊人潮湧現

踏入活動首天，現場的人流控制成為了首要考驗，首日的入場人數超出了不少人的預期。記者在現場所見，人龍由停車場入口伸延，氣氛雖然熱烈，但在工作人員的引導下顯得井然有序。不少用家身穿Pokemon服飾到場，彷彿將會場變成了一個大型的粉絲嘉年華。

卡迷們可以在會場不同卡檔交易購買或trade卡

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獨家通行證優先入場

對於不想在烈日下苦候的玩家而言，這次由 01 空間獨家預售的通行證顯然發揮了極大作用。記者實測發現，持有這張優先通行證的用家，可以經由優先早2小時直接進入會場，不單避開一般等候隊伍，更可以獲取一些VIP精品。進入會場後，持有優先證的用家更可率先進入熱門的收藏交易攤位區，不少collector即場購買，或以不同的鑑定卡trading，第一時間挑選的機會。

現場亦有不少打卡位，8隻不同屬性的伊貝等待卡迷

初代日版未開封卡盒

第一代未剪裁一整被的PTCG

千萬價值珍稀名卡

進入會場的7樓，最受矚目的莫過於總價值超過 1000 萬港元的稀有卡牌展覽區。配置了多組強化玻璃展櫃與全天候保安，確保這些珍貴藝術品的安全。記者近距離觀察到多款平時僅存在於拍賣新聞中的極品卡牌，包括保存狀態極佳的初版寶可夢原盒、holo閃卡系列，以及一些在國際賽事中才有的限量版獎品。每一張卡牌旁邊都附有詳細的歷史背景介紹，讓用家在欣賞其華麗繪圖的同時，也能了解到其在收藏市場上的增值邏輯與稀缺性原因。而且會場有不少知名人士展示了個人的私人珍藏，實在難得。

每一款珍藏都有詳盡解說

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現場挑戰贏取卡包

除了展覽，場內亦設有一些遊戲攤位。其中擲幣挑戰區最受小朋友與家庭用家歡迎，只要成功達成目標，就能獲得一份驚喜的禮品包。記者在現場看到不少用家在贏得獎勵後發出的歡呼聲，場面溫馨。主辦方還有flip coin挑戰，只需要完成一些簡單任務，便可以挑戰，完成更可以獲取卡包作為獎勵。

可以挑戰flip coin來贏取卡包

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現場提供卡牌代送鑑卡評級服務

對於追求專業收藏的用家來說，主辦方與多家權威評級機構合作，包括PSA、TAG、BGS及CGC等，讓用家可以直接將私藏帶到會場進行初步鑑定並辦理送評。記者在評級攤位前看到不少用家帶著厚重的卡冊前來諮詢，工作人員專業地解答關於卡牌保存、品相鑑定的問題。免卻了過往需要自行報關、郵寄海外的繁瑣流程與風險，而且因為提供了專業的初評建議，令卡迷可以在送卡鑑定之前，再三考慮是否虔鑑。

現場亦提供代送評級及初評服務

總結首日盛況

總括 PokeFest 2 的首日直擊，由價值連城的實物展覽到趣味橫生的互動挑戰，再到極具實際效益的優先入場與免費評級服務，每一項安排都精準擊中了愛好者的需求。隨著接下來兩天假期，預計參與人數將會持續上升，尚未入場的用家儘早先在網上購票直接入場，親身感受這場寶可夢文化盛宴。

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