PokeFest 2直擊｜迫爆D2 Place！入場睇千萬PTCG稀有卡及即場評級
PokeFest 2直擊｜全港規模最大的寶可夢粉絲盛會 PokeFest 2 正式在 D2 Place 揭開序幕，記者在現場觀察到，早在活動正式開始前，商場外圍已經聚集了數以百計的用家，當中既有手持對戰卡組的熱血青年，亦有推著嬰兒車、一家大小全副武裝到場支持的家庭，場面熱鬧非凡，展現了這股席捲全港的卡牌文化魅力。
PokeFest現場排隊人潮湧現
踏入活動首天，現場的人流控制成為了首要考驗，首日的入場人數超出了不少人的預期。記者在現場所見，人龍由停車場入口伸延，氣氛雖然熱烈，但在工作人員的引導下顯得井然有序。不少用家身穿Pokemon服飾到場，彷彿將會場變成了一個大型的粉絲嘉年華。
獨家通行證優先入場
對於不想在烈日下苦候的玩家而言，這次由 01 空間獨家預售的通行證顯然發揮了極大作用。記者實測發現，持有這張優先通行證的用家，可以經由優先早2小時直接進入會場，不單避開一般等候隊伍，更可以獲取一些VIP精品。進入會場後，持有優先證的用家更可率先進入熱門的收藏交易攤位區，不少collector即場購買，或以不同的鑑定卡trading，第一時間挑選的機會。
千萬價值珍稀名卡
進入會場的7樓，最受矚目的莫過於總價值超過 1000 萬港元的稀有卡牌展覽區。配置了多組強化玻璃展櫃與全天候保安，確保這些珍貴藝術品的安全。記者近距離觀察到多款平時僅存在於拍賣新聞中的極品卡牌，包括保存狀態極佳的初版寶可夢原盒、holo閃卡系列，以及一些在國際賽事中才有的限量版獎品。每一張卡牌旁邊都附有詳細的歷史背景介紹，讓用家在欣賞其華麗繪圖的同時，也能了解到其在收藏市場上的增值邏輯與稀缺性原因。而且會場有不少知名人士展示了個人的私人珍藏，實在難得。
現場挑戰贏取卡包
除了展覽，場內亦設有一些遊戲攤位。其中擲幣挑戰區最受小朋友與家庭用家歡迎，只要成功達成目標，就能獲得一份驚喜的禮品包。記者在現場看到不少用家在贏得獎勵後發出的歡呼聲，場面溫馨。主辦方還有flip coin挑戰，只需要完成一些簡單任務，便可以挑戰，完成更可以獲取卡包作為獎勵。
現場提供卡牌代送鑑卡評級服務
對於追求專業收藏的用家來說，主辦方與多家權威評級機構合作，包括PSA、TAG、BGS及CGC等，讓用家可以直接將私藏帶到會場進行初步鑑定並辦理送評。記者在評級攤位前看到不少用家帶著厚重的卡冊前來諮詢，工作人員專業地解答關於卡牌保存、品相鑑定的問題。免卻了過往需要自行報關、郵寄海外的繁瑣流程與風險，而且因為提供了專業的初評建議，令卡迷可以在送卡鑑定之前，再三考慮是否虔鑑。
總結首日盛況
總括 PokeFest 2 的首日直擊，由價值連城的實物展覽到趣味橫生的互動挑戰，再到極具實際效益的優先入場與免費評級服務，每一項安排都精準擊中了愛好者的需求。隨著接下來兩天假期，預計參與人數將會持續上升，尚未入場的用家儘早先在網上購票直接入場，親身感受這場寶可夢文化盛宴。
PokeFest 2 現場是否有售賣官方產品，價錢如何？
現場設有多個官方授權及合作伙伴攤位，售賣包括最新系列卡牌包、活動限定周邊及配件。價格方面，一般卡牌包由港幣 10 餘元起，而限定紀念品則由數十元至數百元不等，用家可以根據預算自由選購。
如果沒有購買優先通行證，還可以進入千萬名卡展覽區嗎？
優先通行證主要是提供快速入場及優先進入交易區的權利。一般的持票入場用家同樣可以進入千萬名卡展覽區及參與大部分現場活動，唯需預留較長時間在一般通道排隊輪候。