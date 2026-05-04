NOW TV + ViuTV 世界盃2026睇波攻略懶人包｜FIFA World Cup 集合全球最強足球國家代表隊，平日對足球賽事無甚興趣的一般市民，都會受其熱力感染，齊齊化身瘋狂足球迷！今屆美加墨主辦的世界盃2026，賽事規模堪稱史上最大，比賽場數增加到104場。大家最關心的一定是轉播權誰屬、有沒有免費比賽看！今年開波時間時差嚴重，手機隨處睇這個選擇顯得更加重要，馬上為大家拆解收看攻略，教你找出最划算的方案。



NOW TV + ViuTV 世界盃2026睇波攻略懶人包

世界盃2026 有甚麼免費賽事看？ViuTV會播幾多場？

今屆全部104場賽事由Now TV獨家全數包辦，想看足每一場當然要買$580通行證(下文詳解)。如只想感受氣氛的球迷，ViuTV 99台會免費直播其中25場精選比賽，包括2026年6月12日舉行的揭幕戰（墨西哥 vs. 南非）、以及4強大戰、總決賽，不用花一蚊也可以見證最新世界冠軍誕生。

世界盃2026 有甚麼免費賽事看？ViuTV會播幾多場？

2026 世界盃分組賽重點日子 (香港時間)

買世界盃直播通行證怎樣最划算？哪個台的用戶買最平？

想看足104場的朋友，大會最新推出了早鳥優惠，只要你是指定的csl、1O1O、Club SIM月費客戶，或者用開Now TV、網上行及HKT家居電話，原本正價980元的賽事通行證，現在只需優惠價580元就能買到。足足省了400元，慳錢買波衫、睇波叫外賣。

5月4日Now TV 與Viu TV 舉行發佈會，圖為該台的「世界盃大使」Edan呂爵安及Ivy So蘇雅琳出席活動。

美加墨世界盃開賽時間點安排？香港球迷可食住早餐睇波？

今次主辦國遠在北美，時差絕對是一大挑戰。根據賽會安排，今屆居然有多達17個不同的開賽時間，橫跨香港時間凌晨零時至中午12時。大家不用太擔心要瘋狂熬夜，有不少熱門賽事集中在早上8時至10時開賽。買個早餐邊食邊睇，又或是在上班車程中用手機睇，也是不錯的選擇。半夜3時的賽事雖然不少，留給重點戲碼才起來看吧。

賭波最怕直播延時．官方有甚麼解決方法？

睇足球賽事直播（尤其是一路睇、一路實時買「走地波」的球迷），最怕就是有delay，旁邊的人歡呼了，自己的畫面還在傳球。平台引入了低延遲技術，只要連接csl、1O1O 5G網絡或者網上行寬頻，影片載入速度比以前快兩倍。在街上看球更不用心痛流動數據，指定月費客戶用Now TV應用程式看賽事，直接豁免本地數據用量，完全沒有後顧之憂。

在街上看球更不用心痛流動數據，指定月費客戶用Now TV應用程式看賽事，直接豁免本地數據用量，完全沒有後顧之憂。

足球直播加入人工智能有甚麼新玩法？真的懂聊波經？

看球最怕自己一個人悶，平台推出全新的「AI波友」功能。系統會整合各種賽事數據和專家意見，為你提供即時分析。最有趣的是它聽得懂香港球迷的語言，你可以用廣東話球員譯名和足球術語跟它聊天。問賽果、問走勢，甚至叫它為你制定專屬觀賽日曆也可以，感覺就像有一個專業球評陪你看足全程。此外，Now亦會提供獨家「足球AI大模型」，實時詳解每場賽事要點。

平台推出全新的「AI波友」功能。系統會整合各種賽事數據和專家意見，為你提供即時分析。

Now亦會提供獨家「足球AI大模型」，實時詳解每場賽事要點。

【世界盃2026活動資訊】

舉行日期：2026年6月12日至7月20日

舉行地點：美國、加拿大、墨西哥

開賽時間：香港時間凌晨00:00至中午12:00

【Now TV 睇波新功能表】

賽事直播：104場4K超高清賽事全直播

AI波友互動：支援廣東話足球術語聊天、即時賽果與走勢分析

低延遲傳輸：專線連接網絡，影片載入速度提升高達2倍

流動數據豁免：指定月費客戶用App睇波免扣本地數據