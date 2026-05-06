【香港足球盛會／購票連結／座位表／曼城／車路士／國際米蘭／祖雲達斯】8月香港啟德體育館將舉行「香港足球盛會2026」：曼城、國際米蘭、車路士與祖雲達斯四大歐洲豪門落實訪港！大家最關心的一定是怎樣搶飛買入場門票！即睇買飛攻略！



>> 更多香港活動訊及搶飛攻略 <<

香港足球盛會2026｜曼城vs國米/車路士vs祖雲達斯門票何時開賣？

大會將於 2026 年 5 月 7 日中午 12 點 Trip.com 率先推出門票及住宿套票。

【「朝日啤酒盃」曼城 vs 國際米蘭】

日期：2026年8月1日（星期六）

時間：晚上7時30分開場

地點：啟德主場館

曼城 vs 國際米蘭門票及住宿套票：直購連結

【「健絡通盃」車路士 vs 祖雲達斯】

日期：2026年8月5日（星期三）

時間：晚上7時30分開場

地點：啟德主場館 車路士vs祖雲達斯門票及住宿套票：直購連結

曼城公開訓練：7月31日（五）晚上7時30分

曼城公開訓練票價一律港幣 299元：直擊連結

車路士公開訓練：8月4日（二）晚上7時30分

車路士公開訓練票價一律港幣 299元：直擊連結

香港足球盛會2026｜門票預售連結

公開發售定於5月14日下午4點正開始。持有DBS信用卡的朋友，記住5月11日下午3點在快達票優先購票。想再保險一點？馬上去https://hongkongfootballfestival.com/ 網站登記，5月13日下午4點就能優先搶購限量門票。

曼城vs國際米蘭 / 車路士vs祖雲達斯門票有甚麼類別？定價為何？

兩場正式賽事門票類別及定價

•⁠ A類門票： 港幣 2,999元

•⁠ B類門票： 港幣 2,399元

•⁠ C類門票及專屬球迷區： 港幣 1,999元

•⁠ D類門票及專屬球迷區： 港幣 1,399元

•⁠ E類門票： 港幣 799元

•⁠ F類門票： 港幣 399元

👇曼城vs國際米蘭座位表👇

👇曼城vs國際米蘭座位表👇

👇車路士vs祖雲達斯座位表👇