陳志雲訪問達哥出事？被網民狠批過氣舊電池？前電視台高層陳志雲最近在他的YouTube頻道訪問網絡直播界始祖「爆機達」達哥。由傳統傳媒前高層訪問由「新媒體」成名的達哥，這集節目本來讓不少人滿心期待，結果播出後惹來網民公憤，卻在留言取遭網民批評對達哥極不尊重、訪問內容更錯漏百出。



網民懷疑陳志雲笑達哥醜樣

網民首先是懷疑陳志雲一開始就認為達哥其貌不揚，達哥分享香港觀眾比較內斂，通常只敢私底下 DM 稱讚他。陳志雲卻隨即搭話反問：「點解會咁樣？即係咪可能我諗，如果佢讚你，去驚人笑佢？」，這句話被大批網民解讀為陳志雲在暗嘲達哥其貌不揚，暗示粉絲公開讚他會覺得丟臉。

39分28秒｜暗指網民怕被人發現是達哥粉絲，才會不在公海稱讚達哥，只敢DM暗讚。（YouTube@志雲頻道 stephenchannel影片截圖）

陳志雲更被罵搞錯了受訪者姓氏（達哥真名：林慧韡，陳志雲卻問是否姓仔）、KOL也諗錯了KL、甚至連達哥是HKU畢業生也不清楚（搞錯了是中大畢業）。網民看完這段長達1小時的影片，紛紛留言大罵陳志雲依然帶著舊派高層的傲慢，完全不尊重後輩。

3分18秒｜陳志雲連達哥姓氏也記錯，姓林說了姓陳。（YouTube@志雲頻道 stephenchannel影片截圖）

5分05秒｜搞錯了港大中文系畢業的達哥是中大畢業生。（YouTube@志雲頻道 stephenchannel影片截圖）

嘲笑長坂橋惹公憤？網民留言罵冇陳志雲文化

訪問內容明顯沒做準備、所謂「達哥金句」多出自他10年前舊片，更被達哥指出有些非出自他口。香港大學中文系畢業的達哥，即時冷靜地自選金句，希望將話題返回正軌：「我成日講，人生一定要搵到自己嘅長坂橋」，而他的「長坂橋」就是自己的兄長：意味著哥哥在他人生 中，就像《三國演義》中一夫當關的張飛、為他遮風擋雨並擋下所有外來危機，語氣認真又感動。誰知陳志雲竟然大笑反問：「你把你哥哥當成是1條橋啊？」直接破壞真摯氣氛。

49:40｜達哥以「人生一定要搵到自己嘅長坂橋」去形容兄長對他的重要性，換來陳志雲一句：「你把你哥哥當成是1條橋啊？」直接破壞真摯氣氛。（YouTube@志雲頻道 stephenchannel影片截圖）

把網絡創作者當成二打六

YouTube留言區瞬間被怒火淹沒，最多讚好的狠批留言直指：「都2026年啦，老前輩還在問打機會不會被媽媽打？廢老味濃到極點！」也有人怒轟他「倚老賣老，把網絡創作者當成二打六，過氣舊電池就別再出來丟人現眼。」既想借助後輩名氣、實際上卻又看人不起人，更有人指，字裡行間全數反映出網民對他不尊重專業的極度不滿。而網民對達哥的印象就大大加分，大讚他EQ高、有才華，最強打機KOL沒有之一。可見此訪問片並非全無意義。

網民認為2026年仍問「打機怕不怕被母親打、廢老味濃到極點！」（YouTube@志雲頻道 stephenchannel影片截圖）