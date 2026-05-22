CASETiFY x DanDaDan 膽大黨｜CASETiFY 宣佈與人氣爆燈的日本動漫《膽大黨》首度合作推出配件 。這部神作集齊科幻、怪誕同熱血元素，劇情緊湊讓人大呼過癮 。今個系列精準地選了極度搶鏡的「高速婆婆」（Turbo Granny）做核心主角，絕對能正中粉絲紅心。



融合日本神社元素

平時兇神惡煞的高速婆婆，今次在CASETiFY手機配件系列中完美結合日本神社及幸運御守概念，搖身一變成為祈求健康、開運的可愛圖案。除了她本身招財貓造型直接有關的金運的特別限定版，搖動手機時圖案會不斷變化。（HK＄509）同場有車用無線充電器（HK$589）、Airpod 保護殼（HK$279起）

即上CASETiFY x 膽大黨系列手機保護套

膽大黨CASETiFY聯乘手機配件

又有個「大吉」字樣x高速婆婆大頭的款式，令你的手機變成一道幸福籤文。各款手機殼視手機型號不同，定價由HK$319起

「大吉」字樣x高速婆婆大頭款式

其實5位主角的角色圖案系列：小桃、厄卡倫、星子、愛羅、仁仁。視手機型號不同，定價由HK$319起

5位主角的角色圖案系列

自訂風格手機殼，可從20 款膽大黨角色Q版圖案中挑選，打造專屬手機殼。視手機型號不同，定價由HK$319起

自訂風格手機殼，可從20 款膽大黨角色Q版圖案中挑選

必買高速婆婆御守

今次CASETiFY除了搞實用的手機保護配件，還有兩輯可愛小玩物，包括高速婆婆招財腦不倒翁毛絨公仔(HK$279／全3種)。此外，選購指定DanDaDan系列手機殼，可加錢換購1個高速婆婆御守盲盒，全5款代表健康/緣結/安全/開運/金運（HK$119/隨機抽1個）

上CASETiFY購買高速婆婆手機殼＋貓貓御守盲盒

高速婆婆招財腦不倒翁毛絨公仔(HK$279／全3種)

代表健康/緣結/安全/開運/金運的御守盲盒（HK$119/隨機抽1個）

厄卡倫金蛋蛋MagSafe支架／Air Tag 掛環勁爆笑

記者推薦高速婆婆「把玩」厄卡倫金蛋蛋的圖案手機殼（連同蛋蛋MagSafe支架套裝$789），同系可以加配厄卡倫金蛋蛋MagSafe支架（HKD$279），以及Air Tag 掛環（HKD$279）。《DanDaDan》故事起點就是厄卡倫四出尋找遺失的「金球」（其實是他的兩粒蛋蛋），連這個搞鬼位都完美還原，知道劇情的fans一定喜歡。

上CASETiFY 購買高速婆婆X厄卡倫金蛋蛋手機殼+MagSafe支架套裝 $789

厄卡倫金蛋蛋MagSafe支架（HKD$279）

DAN DA DAN Okarun Golden Ball Air Tag 掛環（HKD$279）

iPad／平板保護套除了最基本的婆婆插圖款式，最有意思的是厄卡倫最愛雜誌《Serpo Magazine》的封面款式。（HKD $709）

想看實物兼拿限定收藏卡該去哪個展覽？

想率先試拿實物兼打卡，就要鎖定今年5月尾舉辦的香港國際動漫展 。CASETiFY也會廖與（33D-F17攤位），現場買任何一件產品就能免費獲贈首推的限量版收藏卡 。每日頭50名消費滿HKD $500的幸運兒，贈品更會自動升級做已經獲得GEA評分的珍藏卡 。

CASETiFY也會廖與（33D-F17攤位），現場買任何一件產品就能免費獲贈首推的限量版收藏卡 。

CASETiFY食住Pokemon卡熱，推出了CHASE CARD 收藏卡套系列。

每日頭50名消費滿HKD $500的幸運兒，贈品更會自動升級做已經獲得GEA評分的珍藏卡 。