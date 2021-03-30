撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-03-30 13:19

復活節長期就到，記者已約好一班獵人征戰 MHRise（魔物獵人 崛起/MHR／Monster Hunter Rise），近日MHRise的周邊特別搶手，例如該遊戲的特別版Switch，甚至 Pro 手掣都被熱炒。記者為大家找來友和與豐澤網店復活節優惠，其中MHRise 特別版主機更只售 $3,199。另外iPhone 12﹑Dyson 風筒﹑Philips 氣炸鍋等亦勁減，即放大下圖睇多件抵玩數碼產品推介。

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同場加映：復活節｜廖啟智、吳孟達經典回顧 Netflix 22套他們參演過的電影

資深演員廖啟智昨日（28日）因胃癌逝世，終年66歲。智叔生前曾拍拍攝多部電影及電視劇，更憑《籠民》和《証人》電影兩度奪得金像獎最佳男配角。另一位演員吳孟達亦於上月因肝癌與世長辭。達叔生前作品包括《逃學威龍》、《破壞之王》等，套套在觀眾心中永遠都是經典之作。



《香港01》科技玩物頻道在Netflix上蒐羅22套廖啟智和吳孟達曾參與的作品，趁著復活節假期在即，我們一起Bookmark定，準備在家回顧經典吧！

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同場加映：MHRise報價｜5個機迷必知重點！主機配件熱炒？日港美版如何揀？

《MHRise（Monster Hunter Rise／魔物獵人崛起）》芒亨報價！主機、遊戲、配件熱炒，美日港版如何選擇？5個機迷必要知重點！Switch《MHRise》終於正式推出，不少機迷都想搶先做獵人，首日排隊買game的人隨時比買iPhone時更多！無論遊戲、特別版主機、配件都因為人人搶機而被炒起。究竟現時市價如何？之後還會有正價貨嗎？港版、日版及美版應該如何選？下文立刻為大家報導。

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