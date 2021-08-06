AV Show 香港高級視聽展2021｜立法會議員何俊賢都用成萬銀公帑去買發燒影音器材，市民當然不要錯過8月6日至8日在會展舉行的「香港高級視聽展」，用政府派發的2000元消費券添購耳機，錫錫自己對耳仔啦！



AV Show 香港高級視聽展／DENON攤位（鍾世傑攝）

AV Show 香港高級視聽展／ECT攤位（鍾世傑攝）

記者於8月6日星期五早上10時前去，門外已經出現人龍，因政府維持限制展覽場地只限使用50％容客量，需要限制入場人數，聽講入場需排隊兩小時，至12時左右，大會已呼籲入場人士可考慮星期六、日入場。而場內試玩、購物反應亦非常熱烈，離上屆AV Show 已隔兩年，似乎大家都「餓」了很久！

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同時使用真空管／晶片擴音，更可以混合使用並提供5級混音，一機3種風味相當有趣。主機比SE180較輕較細，其他一切細節未公布。場內有4部demo可試聽，絕對值得排隊一試。



AK A&ultima SP2000T（鍾世傑攝）

AK A&ultima SP2000T細節及簡介（點圖放大）

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展覽情報【2021 AV show 高級視聽展】

日期：2021年8月6至8日

時間：早上10時至晚上7時（8月8日6時結束）

地點：灣仔會議展覽中心展覽區2樓／4樓／5樓

購買80元入場門票的人士均可獲贈《2021原音精選》雙層SACD乙張。

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原文：消委會16款藍牙喇叭評測 Sony/Bose/Fender/JBL 高評分千元買到