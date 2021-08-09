消費券買電腦Notebook、網上電腦節優惠｜隨消費券第一期派發，各間商戶都陸續推出消費券優惠，今次記者整合了 ASUS／MSI／Lenovo 三個電腦品牌的網店優惠，包括 Lenovo 網上電腦節的折品，如果正想入手電競或文書手提電腦的話，這次的消費券優惠就不能錯過。



（香港01美術製圖）

（香港01美術製圖）

Lenovo eShop及Lenovo官方專門店購物滿$9,000，即送$300自選商戶購物禮券；購物滿$12,000，即送$600自選商戶購物禮券。自選商戶購物禮券包括：崇光百貨、CitySuper、一田百貨、DON DON DONKI

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同場加映：電腦節2021優惠｜電腦/耳機/Router/鍵盤/滑鼠 80件激減貨品即睇



電腦節2021平價貨｜香港電腦通訊節在 8 月 20 日正式開鑼，由主辦方舉行的「激安大購賞」平價貨品自是相當吸引，然而卻並非人人有份（詳見另文）。



不過其他未有抽到認購資格的入場人士亦不需要太失望，事關今年電腦節的參展商多達 200 個，當中有不少都把握機會在電腦節展會上推出購物優惠，《香港01》科技玩物記者就為大家整理了當中約 80 件減價貨品，並分門別類給各位率先「預習」一番！

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同場加映：Windows用戶快刪！11款軟件被內地點名不安全 部分涉彈18禁內容



中國官方不安全Apps｜Windows 軟件五花八門，雖然用途廣而方便，但往往潛藏著不同危機，尤其是大量打著「免費」旗號的中國製 Apps 更要提防，除了可能載有木馬病毒之外，一些擾人的彈窗（Pop-ups）廣告亦是網民埋怨的重點之一。

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