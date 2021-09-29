小米 11T 系列手機香港上市｜小米一向慣以機海戰略將新機鋪陳在全年各個時份推出，而來到 2021 年的第 4 季，他們又有新的旗艦款式即將登陸香港市場，就是早前發表了 Xiaomi 11T 系列，而且價錢繼續走親民路線，正好趕上 10 月 1 日發放的第二期消費券。



小米 Xiaomi 11T、11T Pro 平玩快充旗艦規格

今次在香港上市的 Xiaomi 11T 以及 11T Pro 兩部機種是小米轉用「Xiaomi」品牌代表旗艦定位機之後的首個系列新作，其屏幕、鏡頭全都是高階為主，站在 2021 年下半年看，兩部機種在規格上看來並沒有太多特別之處。

Xiaomi 11T 及 11T Pro 兩機的主要外在規格包括屏幕、拍攝鏡頭都一模一樣，而「Pro」與不「Pro」之間，主要分別就只在於處理器、記憶體配置不同、以及支援的快充輸入水平。

👇👇👇按圖放大重溫小米 Xiaomi 11T 系列兩機規格👇👇👇

120W 快充可謂是今次 Xiaomi 11T Pro 上的招牌功能，據講只要 17 分鐘就可以將手機從 0％ 充滿至 100％，記者剛剛短短數分鐘已經有 20％「進帳」，的確相當快捷。（蔡浩騰 攝）

除了快充之外，Xiaomi 11T 及 11T Pro 有標榜擁有電影模式、微距鏡頭等等功能，如果想看看實際效果的話，請留意我們稍後時間上載的 Xiaomi 11T Pro 實測報告。

新推「小米保值Trade」服務、一年之後收回半價？

由於小米手機新作推出頻繁，而且上市價本身又不高的關係，一般手機店／電訊商都較少會提供小米手機的 Trade-In 方案，即使有，其買取價格亦定必不太好。小米香港方面似乎察覺到這一點，在將 Xiaomi 11T 系列推出時，就加送了「三保」贈品，除了24個月超長保養及1次6個月的碎屏保障服務之外，今次 11T 系列兩機更加送了名為「小米保值Trade」的新服務。

小米保值Trade是新種的增值服務，原價＄699，但在9月30日至10月7日期間購買Xiaomi 11T系列兩款手機的用戶就可以獲免費加贈，用戶可於1年內（以購買日起計）將原手機可獲以建議零售價的50％回收並獲發一張相等價值面額的代金券，用以購買新款小米旗艦機型（HK$ 3500 或以上的小米 Xiaomi 手機）。

小米 Xiaomi 11 Lite 5G NE 同期上市

在小米 Xiaomi 11T 系列之外，小米還有更平價的機種 － Mi 11 Lite 5G NE 會在同期上市，其為上半年推出的 Mi11 Lite 5G 的新版本，主要推出了兩個新顏色以及將處理器更換成 Qualcomm Snapdragon 778G，另外其機身淨重為 158g，是目前小米旗下最輕巧的 5G 手機。

小米 2021 年第四季 3 大手機新作價格及優惠詳情

小米今次推出的 3 部新機都會在 10 月 1 日正式上市，最平的 Mi11 Lite NE由＄2,799 起，趕及第二期消費券＄3000 發放時可以不費分毫就可出機，而如果是 11T 系列的話就可能要補些少錢，但一樣是相當實惠的選擇，而且在首星期買機更有額外贈品👇👇👇

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Apple 秋季發布會 2021（California Streaming）一如果迷期望，一口氣公開多款 Apple 新硬件，除 iPhone 13﹑iPhone 13 Pro 外，果迷期望的 iPad mini 6 和 iPad 9 也現身。其中，記者認為 iPad mini 6 甚至比 iPhone 13 帶來更大驚喜，一齊睇兩部新 iPad 有什麼特色，以及 5 個升級 iPad mini 6 的原因。

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