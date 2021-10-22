Acoustune HS2000MX日本製耳機　開殼機芯變聲．似足雷神升壓鍋

Acoustune是一家深具職人匠氣的日本耳機品牌，原片CFC切割鋁材、黃銅做機身，外型粗獷中見精細，有一種說不出的「脾氣」。自從品牌6年前推出HS1XXX系列，玩內外雙層機身設計後，記者就一直支持升級，年初Acoustune總設計師三枝丈記公開全新可自由更換腔體的Acoustune HS2000MX，絕對驚為天人。



Acoustune HS2000MX

記者一見HS2000MX的機身「核心」位置，想起到三枝丈記挑戰極限的堅持，第一時間就聯想起《高智能方程式》內風見車人老頭打造的跑車超級雷神，兩支可換式腔體耳機尤如Super Asurada的升壓鍋引擎，好想大叫「今天的我沒有極限」。

Acoustune HS2000MX（鍾世傑 攝）

8月AV Show內試玩的demo聲音總是怪怪的，到喉唔到肺，聽講又是因為疫情連累，只能展示一對未完成的demo供來場人士試聽。而幾天展期中很多用家都照訂可也，並提供了很多聽後感，三枝先生吸收了各路見解，決定將HS2000MX斬掉重鍊，10月中正式發售的大貨終於到港，記者亦借到一對作測試。

一開盒未試聽已經心動，它使用雙層啞黑紙盒包裝，打開有原木盒、黑色頂卡寫上三枝丈記的設計概念感想、再和紙包裝，就會見到耳機、駁線、機盒、耳膠整齊排列，尤如一盒由日本寄出的手信，現在無法去日本玩，真的很感動。

+ 3

Acoustune HS2000MX的「可換式腔體設計」概念名為 Acoustune Capsule Technology（A.C.T），機身分內外兩層，外殼以 CNC 鋁金屬及不銹鋼陽極氧化鋁合金製成，加強抑制諧震。耳機的機型亦聽了用家意見，做得比試版更流線型，整體小了一圈，但總計都係算大隻的耳機，細耳仔的人買前最好先試戴一下。

上色改用磨沙手感的「勝色」，即所謂日本藍染布料的藍色，日本戰國時代視之為代表勝利的顏色。而扭開螺絲後，你會見到像引擎核心的「腔體」，耳機就是靠這柱型的配件發聲，在耳導管那邊用手一推，「腔體」就可以推出來更換。

HS2000MX跟機使用的1號「腔體」，由比一般鋁金屬更高強度的「杜拉鋁」（Duralumin）合金腔體製作，令高低頻音色延伸度去得更盡。而這個金屬音箱內，又使用了最新 Myrinx Composite動圈單元，震膜由醫用級高分子生物材料製成，在圓頂位置用上日本鈹薄膜，大大加強了高頻延伸。

Acoustune HS2000MX正式商品版本的人聲，比AV Show版實淨且靠前，低音量足卻不會過多，用它聽歌有一種自然的開揚感，不會有局促的壓迫感，很耐聽很自然。

不過，Acoustune HS2000MX都不算太易推，配手機聽歌難以完全發揮其實力，建議最少要用Sony金磚、ibasso dx300才可以發揮其十成功力。

HS2000MX 規格

單元：10 mm日本鈹薄膜圓頂 Myrinx Composite 動圈單元

頻率響應：10Hz – 30KHz

輸入靈敏度 (dB/mW)：110dB（@1KHz / 1mW）

阻抗：24Ω @1kHz

插座制式： Pentaconn Ear

配件： ARS100 系列耳機線、便攜盒、AEX07 耳膠、AEX50 耳膠、AET02 記憶耳棉和 AZLA SednaEarfit XELASTEC耳膠

售價：$13, 800



Pentaconn Wistaria 加賀色升級線 進入Zero領域！

提到耳機線，Acoustune 的同系線材品牌Pentaconn，還推出了一條勁似加賀戰車「凰呀」的紫色升級線Wistaria（紫藤），採用 6N OFC 和鍍銀 6N OFC 8 絞線芯，外圍高頻段以鍍銀塗層的 6N OFC，中低頻清晰精準，買來配Acoustune HS2000MX，可以進入Zero領域！（＄2600）

同場加映：5件近期必買Head-Fi 個人影音新貨

+ 2

同場加映：airpods 3 功能解構 與AirPodsPro／AirPods 2 比那款最適合你？

+ 3

詳細分析：airpods 3 功能解構 與AirPodsPro／AirPods 2 比那款最適合你？