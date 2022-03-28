Android 手機病毒，偽裝 WhatsApp 上架｜雖然屢次有保安專家提出報告，但 Google Play 市場上的惡意軟件依然有增無減，隔三差五就有新的報告指 Android 手機用戶又面臨新的安全威脅。

而就在不久前網絡保安公司 Dr.Web 就揭發了多個木馬程式／惡意程式偽裝成人們日常使用的 Apps 在 Google Play Store 上架，總下載人次多達 100 萬，當中有大量人因而誤墮騙財陷阱。



木馬程式偽裝 WhatsApp 上架偷個資兼騙財

日前， 網絡保安軟件 Dr.Web 發表了 2022 年 1 月的網絡安全威脅報告，當中指出他們的保安專家在 Android 平台上找出了大量不同的惡意程式，最常見的技倆依然是假裝成為不同 Apps，例如投資 Apps、相片美化 Apps 等等，在下載後會要求用戶輸入個人資料，甚至是要求用戶登入 Facebook 戶口，一但用戶輸入個人資料後，其帳戶控制權將會即時被轉移。

更值得留意的，是這一類型偽裝 Apps 中，有部份更會假裝成「加入特別功能的 WhatsApp」，名字亦十分容易混淆，例如「GBWhatsApp」、「OBWhatsApp」或「WhatsApp Plus」等等，在安裝後會騎劫其他程式發出虛假的通知，引誘用戶從不知名的來源下載 APK 檔案安裝，從而取得手機的完全控制權，得手後甚至可以將銀行帳戶的款項轉走，非常危險。

👉 Disney+設定懶人包｜家庭Plan／影片質素／粵配 用戶必知9個Q&A

手機服務訂閱陷阱、中招者恐月付＄300

首先一類早前已經被發現的木馬病毒同樣被 Dr.Web 發現在 Google Play Store 上死灰復燃的服務訂閱陷阱，同樣會假裝成不同用途的 Apps，例如是導航 App、啟動器 Launcher App、美圖App 等等，其中有部份被發現時已經超過數十萬人下載，總中招人數恐過百萬。

被發現的木馬偽裝 Apps 如下，如果曾有下載過的話務必要儘早刪除👇👇👇

+ 1

這些偽裝 Apps 在安裝開啟後，於未提供任何功能前會先彈出畫面、假裝用戶需要以電話號碼進行認證，但事實上就是讓用戶登記一個按月繳費的手機服務，一個月後用戶的電話帳單就會被直接收取一筆訂閱月費（按過去紀錄，金額可達＄42 美元、即超過港幣＄300 ），而由於訂閱費用是直接由國外公司向電訊公司收取，即使用戶移除 Apps 仍然會被繼續收費，而且難以取消。

👉 2021長者手機Plan｜$38有無限上網、上台送手機 9大手機Plan比併

危險手機 Apps 四大危險特徵

按照目前 Play Store 薄弱的審查機制，未來危險病毒 Apps 似乎仍會繼續上架，但其實這些植入惡意程序的 Apps 設計都是千篇一律，為了保護自己的個人資料，認清以下的特徵可以防患未然👇👇👇