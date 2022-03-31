經典手遊｜網民嚴選10大風靡一時手機遊戲｜Candy Crush切水果PAD

由 iPhone 帶來的智能手機普及化開始，不論男女老少的手機，或多或少都會安裝手機遊戲，甚至部分手遊在 2010 ~ 12 年起，到現在超過 10 年仍然有玩。有網民近日以「嚴選十大當年風靡一時嘅手機遊戲」開 post，細數十隻經典的手機遊戲，當中有多少隻你曾沉迷過呢？



經典手機遊戲

翻查「sensor tower」的下載榜，對比網民選出的十隻手機遊戲，沒想到就有數隻遊戲仍然是每個月都出現在 Top 10 下載榜中的爆紅遊戲，即人氣長達約 10 年都沒有減卻。其中一隻當然是老少咸宜的《Candy Crush Saga》，其他人氣手遊大家又估不估到呢？

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《Temple Run》

部分手遊值得拿出來分享一些故事，其中《Temple Run》網上流傳就其實是有終點，到達終點需要得到 5 億分，全球有過百人成功。但亦有玩家發現，遊戲內成就系統的最高分記錄，只有 1 千萬，因此有玩家跑到終點只是傳說。

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《Puzzle & Dragons》

Gungho 開發的經典「轉珠」三消手遊，可說是開啟了其後多年的日本手遊市場發展，以及玩家對日系手遊的關注度，於 2012 年 12 月的營業額高達 258 億日圓。直到現在，《Puzzle & Dragons》仍然是手遊界的頂梁柱，近年集中發展合作活動，亦成功拉回後多舊玩家回鍋。

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網民嚴選十大當年風靡一時手機遊戲

1. 《My Talking Tom》



2.《Clash of clans》



3.《Subway Surfers》



4.《Puzzle & Dragons》



5.《貪食蛇》



6.《Coin Dozer》



7.《Candy Crush Saga》



8.《Temple Run》



9.《Fruit Ninja》



10.《Angry Bird》



資料來源：LIHKG

