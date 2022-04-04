消費券買廚房電器，電飯煲／麵包機／即熱水機／熱水煲消委會合集｜消費券在 4 月 7 日於 4 大電子支付平台發放，第一期 $5000 大家想到如何使用了嗎？買 iPhone？買 PS5？還是會為家居添置電器呢？以下將為大家整合電飯煲、麵包機﹑即熱水機﹑熱水煲，4類廚房電器的消委會評測，以及 2022 年推介款式。消費券到手後，就可以用來買到 CP 值最高，或更適合自己需要的產品。



3類電飯煲比較評測

近年愈來愈多人重視健康，想控制血糖和體重，部份人會選擇使用減醣電飯煲。消委會也曾評測 11 款標榜有減醣功能的電飯煲，結果發現大部份型號的減醣效果並不明顯，甚至有款式煮出來米飯的醣份不跌反升。到底減醣／IH／傳統電飯煲，三者的差異是什麼？又應該如何選擇呢？以下消委會評測可能幫到你。

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麵包機評測

想每日都吃到新鮮出爐麵包，最好的方法可能是自己焗。消委會在市面上找來 10 款麵包機，價格由 $499～$2,380 不等，價格差距大，而焗製麵包的效果也非常參差。經測試，「象印 BB-HAQ10」焗製麵包的整體質素較佳，獲得最高的 4.5 點評分。

👇👇麵包機｜消委會10款評測 幫你計一家四口早餐成本｜附4大使用貼士👇👇

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製作麵包成本

消委會更貼心計算一家四口，500 克麵包做早餐的成本要多少：

250克高筋麵粉：$7.5

16克牛油：$1.9

6克奶粉：$0.9

4克酵母：$1.16

0.23度電：$0.25



總成本：$11.7（未計算麵包機費用及糖﹑鹽﹑水等較便宜材料／成本根據物價亦會有所不同）



即熱水機評測

近年即熱水機興起，只要倒入食水，就馬上能得到熱水，甚至指定出水溫度，最適合需要沖調不同飲品的用家。選購時，除了看即熱水機的功能外，水箱容量也非常重要，因為這會直接影響每次倒水後的供熱水量。

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電熱水煲評測

消委會曾對 15 款電熱水煲進行評測，針對安全﹑效能﹑釋出的金屬物質測試等，當中不少獲 5 星評分的高質選擇。不過，評測中亦發現，某一款式雖附有加熱保溫功能，但沒有隔熱層，熱能較易流失令耗電較高，每日耗電高達 1.7 kWh。以每度電 $1.1 計算，每年約 $683 電費。相比起一部「一匹」的變頻式冷氣機。

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