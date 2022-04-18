手機宣傳技倆｜早前消費券一出，市面上即時掀起一股消費浪潮，其中一樣被不少人追捧的就是各款式的高階智能手機，由於有消費券的補貼，平常＄5000～6000 的高階手機突然變得十分「抵玩」，然而內裡有多少功能各位是會用得著？



2022 年 10 大華而不實的手機賣點

購買一部新手機時，該是越貴、越高階就越好，還是要以自己的需要為優先考慮？

外媒網站 PhoneArena 編輯最近就對手機市場近來的現像發表意見，他認為目前的手機市場充斥著大量驟看、驟聽都十分吸引人的噱頭，廠商會賴以抬高手機的售價，但當用戶斥巨資購買一部「高階」的「旗艦」手機之後，內裡的功能非但能常常用得著，有時更成為使用上的諸多障礙。

以下我們就整合了 PhoneArena 的意見為 10 個要點，看看手機廠商們是如何花式賺進手機用家的金錢👇👇👇

+ 8

【1】高階處理器、記憶體配置

現在不同的廠商在發布高階機時都會指其搭載更高級的處理器、更多的 RAM 記憶體，但事實上這些只會有利跑分的配置對日常生活影響不大 － 你其實不需要用到 Apple A15 晶片／Qualcomm S8 Gen 1 ，都可以流暢地使用 WhatsApp、Facebook、Instagram，這些日常的操作，在一些＄3000 左右機種找到的中階處理器已足夠有餘。

【2】鏡頭數目

曾有一段時間，手機向著「五攝」的方向走去，但似乎廠商們自己都意識到當中的荒謬

近年不少廠商都大舉增加手機主鏡頭的數目，「三攝」、「四攝」比比皆是，但其實在主鏡以外真正有用的只有廣角鏡及遠攝鏡，如果你見到廠商加入的是 200 萬像素測距鏡或 500 萬像素微距鏡，那九成都是用來「充數」的。

【3】鏡頭解像度

解像度的數字一直是手機拍攝的「大迷信」，沒錯太低解像自然是會拉低拍攝質素，但 1.08 億像素相片是否就會比 1200 萬像素相片差？那又未必。像素本身都有尺寸之分，尺寸越大就會令吸光能力提升、變相令拍攝效果更佳；像 Samsung 的旗艦機，即使用上 1.08 億鏡頭，依然會利用「多合一像素」的技術預設拍攝 1200 萬像素的相片。

【4】微距鏡頭／微距模式

繼 Android 廠商大舉加入微距鏡頭之後，Apple iPhone 13 Pro 又加入了微距鏡頭，但對於一般用戶而言是否實用？沒錯微距鏡頭可以讓拍攝提升玩味的，但卻並非是必須為之花錢的日常用功能。

【5】更大電池＝更長續航力？

Android 廠商在智能手機上的另一「大迷信」就是電池容量，近年不斷推出超大電池手機，5000mAh 電池已成常態，但大電池是否就等同超強續航力？並不。影響手機續航力的因素很多，有很大程度是系統以及硬件方面對待機電力使用的優化，不然你怎麼解釋只有 4352mAh 的 iPhone 13 Pro Max 可以在續航力上遠勝其他 Android 手機？

【6】無線充電

只要無線充電功率一日仍然停留在 10~20W 的低輸出，實同性都不大

這的確是一個好功能…大前提是你會用的話。事實上在快充當道的今日，需要放下手機在固定位置、且充電速度相對慢的無線充電實用性相當低，很難將之當成一個必買／必用功能。

【7】強化玻璃

目前手機市場有多種機面玻璃，像 Gorilla Glass、Ceramic Shield 等等，但真的無堅不摧嗎？很可惜並非如此，如果不用保護貼的話，用上一段時日就會見到細微花痕，如果在不作任何保護的情況下直擊地面，這些強化玻璃一樣會四分五裂。

【8】玻璃機背

首先塑膠物料拿上手一樣可以有不錯的質感，而且比起玻璃，它的耐撞水平一定更高；另一方面，大部分人買到手機後都會在外面加上一個塑膠保護套，所以…說好的手感呢？

【9】8K 影片拍攝

8K 影片拍攝在過往 2 年成為了某些廠商的宣傳噱頭之一，但事實上，市場上連可以觀看 8K 影片的裝置都極為罕有，只有少數超昂貴的 8K 電視；另一方面，目前是沒有任何電視／電影使用 8K 製作，令這功能顯得與人們的生活毫無關係。

【10】5G 連線

5G 網絡在世界市場推出了近 3 年時間，絕大部份中、高階手機都會配置 5G 連線，但事實上，網絡商在 5G 可以提供的速度不比 4G 快多少，而在 5G 網絡覆蓋未趨完善的時候，用戶的手機又會頻繁在 4G、5G 之間跳來跳去，結果電是用得快了，但速度卻不見有大提升。