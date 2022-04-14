小米12平價版｜小米在今個月剛推出旗艦 Xiaomi 12 系列三機，然而力推「機海」的小米又怎會止步於此？最近就有有關小米12系列最新機種即將登場的傳聞，除了在早前發布中缺席的小米 12 Ultra 之外，還有系列中最平價的型號 － 小米 12 Lite 似乎已經蓄勢待發。



小米12 Lite 全規格發布前流出

小米 12 Lite／Xiaomi 12 Lite，從名字上可以知道其為 2021 年時 Mi 11 Lite、Mi 11 Lite 5G NE 的續作，依然會走平價路線，預料定價將會控制在＄3000 港幣之內、不會比上代＄2599 起的價格偏離太多。

小米 12 Lite 機背的主鏡頭據說仍會繼承今代的招牌三鏡頭設計，不過鏡頭就會改為 6400 萬像素主鏡頭 + 800 萬像素廣角 + 500 萬像素微距的組合（圖 小米）

在處理規格方面，小米 12 Lite 的處理器就會改用偏向中階的 Qualcomm Snapdragon 778G、配以 6／8GB RAM 及 128／256GB ROM 上市。

小米12Lite 的跑分成績在較早前已經出現在 GeekBench 的伺服器紀錄當中，間接引證了真有其機、且採用的是中階處理器（圖 unite4buy）

較為有趣的是小米 12 Lite 傳聞將會搭載 6.55" 的 FHD+ AMOLED 屏幕，換言之機身尺寸將會是小米 12 以及小米 12 Pro 之間。

小米 12 Lite 傳聞中的屏幕尺寸為 6.55"、並支援 120Hz 更新率，同時又會加入中階機少見的屏下指模解鎖，如果單看外在，或者未必知道它是一部中階機種。（圖 GSMArena）

除了屏幕之外，傳聞小米 12 Lite 亦將會加入 67W 的快速充電，大約在 1 個小時內就可以充滿內置的 4500mAh 電池，對比上年度只有 33W 的 Mi 11 Lite 算是有相當大的進步。

雖然規格已經基本曝光，但目前暫時未知小米會在何時正式公布小米 12 Lite，但可以肯定的是，如果小米 12 Lite 真以傳聞中的規格登場，首先會被比下去的將會是與小米 12 高階型號同期登場、但售價未能盡量壓低的小米 12X，難免又再重演小米慣常「自己打自己」的戲碼。

資料來源：GSMArena