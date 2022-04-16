NFT 頭像自製教學｜非同質化代幣（NFT）近一年在財經界、科技界掀起一股熱潮，拍賣價連連創新高，不同的單位都爭相推出 NFT 項目，就連不少名人、明星都加入 NFT 的炒賣行列。但其實不作買賣、只是想擁有一張像素風格的頭像圖片，利用手機 1 分鐘就可以輕鬆自製。



NFT 頭像價值可過百萬？5 個交易入門 Q&A

NFT 在 2021 年中迎來爆發期，不同的藝術品以過百萬美元成交，同時網絡上亦誕生了不同以 NFT 為核心的項目，涵蓋範圍包括音樂、遊戲，而 Facebook 更在 2021 年尾表明未來會向「元宇宙」概念進發，因為元宇宙本身就需要用到 NFT，故令 NFT 這一新晉概念進一步活躍於人前。

全球最早的 NFT 項目之一 CryptoPunks 之頭像，交易價格屢創新高

但講了這麼多，「NFT」究竟是甚麼？NFT 亦即 Non-Fungible Token（非同質化代幣），與 Bitcoin 比特幣、Ethereum 以太幣等同屬於以區塊鏈技術為基礎的加密數碼資產，但它不能像 Bitcoin 一樣分拆成多個小單位進行交易，反之就是一枚「獨一無二」的代幣存在，故在現在主要作為某一數碼媒體的擁有權證明，未來可以活躍於娛樂、遊戲等範疇。

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5 步自製 NFT 像素風格頭像

在成交金額屢創新高的 NFT 作品中，有不少都是看上去極為「低科技」的像素風頭像圖畫，但要擁有一張作為自己獨有的像素風頭像，其實並非甚麼高難度的任務，除了自己動手畫，現在還有手機 App 可以將自拍照化成像素風圖片，過程十分簡單👇👇👇

過程中會用到《PixelMe》這個 App，在 iPhone App Store 或 Google Play Store 都可以找到

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但最後當然要再提一提大家，一張像素風的圖片檔案並不等如 NFT；要將一張圖片變成 NFT，就需要將其上載到加密貨幣鏈進行「鑄造（mint）」的過程，而過程中又需要付出類似「手續費」的 gas fee，如果對加密資產沒有認識、或是沒有打算將圖案拿去買賣的話，建議就不需要多花時間了。