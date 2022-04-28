新款吸塵機的功能和外觀都非常出眾，很多家庭都會買一部吸塵機，成為清潔家居的主力電器。不過有研究發現，香港人使用吸塵機清潔時，經常忽視清潔枕頭﹑床褥，令塵蟎滋生。消委會就曾在報告中指出，塵蟎可能是鼻敏感的原兇，亦有機會影響皮膚，導致過敏。



香港容易出現塵蟎問題

香港天氣經常潮濕，潮濕的棉單、枕頭、床褥都是塵蟎滋生的溫床。雖然肉視看不見，但其實可能有大量塵蟎每晚都和你大被同眠。輕則令你全身痕癢，重則會令人出現過敏反應，引至鼻敏感甚至氣喘。消委會曾在報告中公開塵蟎問題的嚴重性，想保持家居徹底乾淨，就不能忽視塵蟎問題。

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香港人忽視枕頭﹑床褥清潔

近日 Dyson 公開了一個全球灰塵調查，發現近 8 成香港人不用吸塵機清潔床褥。由於床褥沒有明顯的灰塵，很常在使用吸塵機時會忽略清潔這個部分。但正如消委會的報告指出，枕頭﹑床褥有機會滋生大量塵蟎，一直不去進行清潔就有機會導致過敏。如果你每晚在床上都會感到身體癢癢，或容易打噴嚏，就更要正視塵蟎問題。

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吸塵機正確用法

新款的吸塵機大多非常方便，但原來隨便直接開機吸塵有機會是錯誤做法。台灣室內環境品質學會過去的研究發現，使用吸塵機時會揚起室內灰塵，令 PM10 和 PM2.5 的濃度提升，隨時愈吸愈大塵，更會增加患肺病的風險。因此，使用吸塵機必須注意以下 4 點。

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資料來源：消委會﹑Dyson﹑udn