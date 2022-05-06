Apple 自助維修計劃｜上周 Apple 就在美國推出了「自助維修計畫（Self repair program）」，讓 iPhone 12、13、SE 系列的用家可以從 Apple 官方獲得替換零件、工具，並依照說明自行維修故障的 iPhone。計畫一出，一眾果粉自然是躍躍欲試，外媒網站 MacRumors 就率先從 Apple 處獲得一套工具作維修，但結果似乎不如預期？



MacRumors 的攝影師 Dan Barbera 在自助維修計畫出爐時就剛好有一部電池出現故障的 iPhone 12 mini，遂決定從 Apple 處訂購需要用到的電池零件以及租借一整套專用工具回來作實際維修試用。

Dan 自命算是手巧之人，然而之前卻未有接觸過任何與 iPhone 維修有關的工作，他認為他正正可以代表一眾想要動手、又想省下一筆維修費用的 iPhone 用家。

MacRumors 的攝影師 Dan Barbera 在自助維修計畫出爐時就剛好有一部電池出現故障的 iPhone 12 mini（圖 MacRumours）

iPhone自助維修工具又貴又重

整個自助維修流程以訂購工具及零件開始，在網上完成登記之後，Apple 就將兩箱維修專用工具寄送到 Dan 的家中，其 7 日租借費用為＄49 美元，另外購買電池的費用為＄70.99 美元，不過在更換完後 Apple 可以＄24.15 美元回收舊零件。

換言之，在真正開始維修之前，Dan 已經要最少要付出＄95.84 美元的金額，而諷刺地，如果將故障的 iPhone 12 mini 寄回 Apple 官方作維修，連同服務費都只不過是＄69 美元，故在金錢成本上考慮已經顯得相當不划算。

Apple 所寄來的兩大箱工具合共重近 79 磅，沒有一定的體力很難應付（圖 MacRumours）

另外值得一提的，就是 Apple 所寄來的兩大箱工具合共重近 79 磅，沒有一定的體力很難應付，另外即使照著 Apple 提供的說明進行維修操作，Dan 在維修中途仍甚感艱難，除了圖樣相當難以理解，在工具套裝中亦未能提供全部在說明中提及的工具，例如隔熱手套、鑷子等等。

官方說明有等如無？

Apple 的自助維修計畫目前是容連許用戶只訂購配件作更換之用，然而其維修說明中，卻全都以 Apple 設計的維修工具為基礎、例如是一個特製的電池安裝工具，換言之只是訂購了零件的用家，只能在裝拆時倚賴其他非官方的說明以作指引。

為了令維修順利進行，Dan 最終需要前往另外兩間的商店購買所需要的工具，結果多花了兩日時間才能完成其 iPhone 12 mini 的電池維修，總括而言就是費時失事 － 而且完全沒有達到省錢的效果。

MacRumors 方面最後亦提到，如果用戶的 iPhone 本身故障的是電池、屏幕等等可以交由 Apple 以更低價錢維修的話，絕對不建議用戶自助維修。

資料來源：MacRumors