小米POCO Buds 原神特別版｜小米旗下的另一手機子品牌 POCO，一向偏向年輕化、以遊戲玩家為主要客群，而除了最新推出的 POCO F4 GT Pro 手機之外，POCO 品牌亦作出新嘗試，推出 POCO 品牌耳機，而且更與話題大作《原神 Genshin Impact》聯乘，其結晶就是 POCO Buds Pro Genshin Impact Edition。



原生角色造型元素、包裝超特別

此次連同 POCO F4 GT 一同推出市場的特別版，採用了大量來自《原神》其中一個蘿莉角色 Klee 的風格元素，加入角色的主色紅色，又加入以她的背包為藍本的耳機保護套，與其稱之為《原神》特別版，這個版本的 POCO Buds 更像是 Klee 的專屬特別版。

作為今次特別版 POCO Buds 設計藍本的《原神》角色 Klee（圖 Mihoyo）

而今次 POCO Buds 原神特別版另一驚喜之處，在於其包裝都有一定的誠意，即使非《原神》Fans，都應該會被其內外包裝所驚艷到。

今次特別版的重點之一、仿照 Klee 背包做成的皮料保護套（蔡浩騰 攝）

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實為紅米耳機「轉生」版本

在功能方面，其實 POCO Buds Pro 乃是小米旗下另一品牌紅米出品的 Redmi Buds 3 Pro，故在功能方面亦幾近一模一樣，包括支援 ANC 主動降噪、無線充電、藍牙 5.2 連線等等👇👇👇

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不過叫作《原神》特別版，POCO Buds Pro Genshin Impact Edition 又怎會只是改改外型？為了更吸引 Fans，POCO 就為其加入了 Klee 的語音特效，在連接耳機／斷連時都會講出特別對白。

另外，在連接時亦會彈出專屬的快速配對窗口（蔡浩騰 攝）

POCO Buds Pro 香港售領及發售詳情

雖然功能上，POCO Buds 與 Redmi Buds 3 Pro 沒有太大分別，但好歹也是個特別版本，故其在售價上就會稍稍上調，不過也並不過份，僅＄549 就可以全套入手，在同類型機種當中依然有著不錯的性價比。