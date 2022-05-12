Google Pixel 6a 發布｜＄3500玩旗艦級處理器 屏幕、電量皆縮水
Google Pixel 6a 發表｜上年尾 Google 就以自家處理器為中心、推出「親生仔」Pixel 系列作品 Pixel 6 以及 Pixel 6 Pro，規格上貼近旗艦級智能手機，自然售價亦水漲船高，最高價位突破港幣＄7000，著實叫人卻步。
不過如果想要更平價地體驗 Google 自家機種的威力，現在就有機會，因為在今日（5 月 12 日）凌晨 Google 就發布了 Pixel 6 系列的最平價作品 Pixel 6a。
Pixel 6a 平價登場 屏幕、相機、電池都縮水？
根據 Google 的習慣，向來在名字的後綴加上「a」字的機種，都是旗艦款式的「降格版」，價錢往往只有旗艦機種的五、六成，但依然會保留核心的軟件功能如最新版本的 Android、拍攝功能等等，故都十分受用戶歡迎。
而今次在 Google I/O 上正式發表的 Pixel 6a 就都走不出這樣的降格套路，只不過叫人驚喜的就是它居然與 Pixel 6 系列一樣採用由 Google 自家製的 Tensor 處理器，除了保安性能出眾之外，在拍攝影像運算方面亦有突出表現。
雖然處理器沒有變，但為了控制 Pixel 6a 的成本，Google 在其他規格的閹割上，倒是毫不手軟，首當其衝的就是屏幕的部份，雖然足有 6.2 吋、同時材質為 AMOLED，但更新率就依然停留在 60Hz，單在這方面而言就輸給這兩年不在少數的入門 Android 機種。
在不少人關心的鏡頭硬件方面，Pixel 6a 就配置了 1220 萬像素主鏡頭、1,200 萬像素的廣角鏡頭，至於前鏡頭則是 800 萬像素，對比起原版本 Pixel 6 系列自然是有點落差，然而憑著 Google 的獨門拍攝算法，其拍攝質素仍然可保留在平均以上。
Pixel 6a 機身上最後一個妥協，就在於電池方面，將容量縮小到 4410mAh，另外最高的充電輸入水平亦由 Pixel 6 系列的 30W 降至 18W。
Google Pixel 6a 售價及上市詳情
Google Pixel 6a 雖然已經正式發布，但距離發售日期仍有一段長時間，Google 將在足足兩個月後的 7 月 21 日才開放預購、並在 7 月 28 日起公開於指定市場發售，6GB + 128GB 版本售價為＄449 美元，換算即約＄3500 港幣。
雖然一如過往幾代，Pixel 品牌手機暫未能以行貨方式在香港上市，但如果真有心想要購入一部，依然可以從水貨方向埋手，由於 Pixel 6a 的原價並不高，相信香港用家亦可以在＄4,000 之內買得到。