Google Pixel 6a 發表｜上年尾 Google 就以自家處理器為中心、推出「親生仔」Pixel 系列作品 Pixel 6 以及 Pixel 6 Pro，規格上貼近旗艦級智能手機，自然售價亦水漲船高，最高價位突破港幣＄7000，著實叫人卻步。

不過如果想要更平價地體驗 Google 自家機種的威力，現在就有機會，因為在今日（5 月 12 日）凌晨 Google 就發布了 Pixel 6 系列的最平價作品 Pixel 6a。



Google Pixel 6a 發布

Pixel 6a 平價登場 屏幕、相機、電池都縮水？

根據 Google 的習慣，向來在名字的後綴加上「a」字的機種，都是旗艦款式的「降格版」，價錢往往只有旗艦機種的五、六成，但依然會保留核心的軟件功能如最新版本的 Android、拍攝功能等等，故都十分受用戶歡迎。

Pixel 6a 平價登場 屏幕、相機、電池都縮水？

而今次在 Google I/O 上正式發表的 Pixel 6a 就都走不出這樣的降格套路，只不過叫人驚喜的就是它居然與 Pixel 6 系列一樣採用由 Google 自家製的 Tensor 處理器，除了保安性能出眾之外，在拍攝影像運算方面亦有突出表現。

雖然處理器沒有變，但為了控制 Pixel 6a 的成本，Google 在其他規格的閹割上，倒是毫不手軟，首當其衝的就是屏幕的部份，雖然足有 6.2 吋、同時材質為 AMOLED，但更新率就依然停留在 60Hz，單在這方面而言就輸給這兩年不在少數的入門 Android 機種。

Pixel 6a 背面配置了 1220 萬像素主鏡頭、1,200 萬像素的廣角鏡頭（圖 Google）

在不少人關心的鏡頭硬件方面，Pixel 6a 就配置了 1220 萬像素主鏡頭、1,200 萬像素的廣角鏡頭，至於前鏡頭則是 800 萬像素，對比起原版本 Pixel 6 系列自然是有點落差，然而憑著 Google 的獨門拍攝算法，其拍攝質素仍然可保留在平均以上。

由 Google Pixel 6a 實機拍攝的相片樣張中，可見其拍攝能力不俗（圖 Google）

Pixel 6a 機身上最後一個妥協，就在於電池方面，將容量縮小到 4410mAh，另外最高的充電輸入水平亦由 Pixel 6 系列的 30W 降至 18W。

Google Pixel 6a 售價及上市詳情

Google Pixel 6a 雖然已經正式發布，但距離發售日期仍有一段長時間，Google 將在足足兩個月後的 7 月 21 日才開放預購、並在 7 月 28 日起公開於指定市場發售，6GB + 128GB 版本售價為＄449 美元，換算即約＄3500 港幣。

Google Pixel 6a 售價及上市詳情

雖然一如過往幾代，Pixel 品牌手機暫未能以行貨方式在香港上市，但如果真有心想要購入一部，依然可以從水貨方向埋手，由於 Pixel 6a 的原價並不高，相信香港用家亦可以在＄4,000 之內買得到。