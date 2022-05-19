豐澤在屯門市廣場舉行「電視展銷會」，LG、Samsung 、Sony 和 TCL，4 大電視品牌都有精選產品在場展示，今次優惠低至 52 折，而入手指定型號更可以得到超市電子禮券，或其他額外禮品。出發前，可以參考以下優惠內容，以及現場拍攝款式推介。



「電視展銷會」

由即日起至 5 月 22 日（11am~9pm），在屯門市廣場1樓中央廣場，可以在會場限定優惠入手 LG、Samsung 、Sony 和 TCL 精選電視。入手指定型號，最高可以獲得 $3,000 超市電子禮券，另外入手 Samsung 指定型號電視，更會再送 B450 Soundbar／Q700B Soundbar。

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👇👇豐澤「電視展銷會」優惠 4大品牌低至52折👇👇

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👇👇現場圖輯：LG的折扣比較高／Samsung和Sony額外禮品較多👇👇

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舊電視 Trade-in

如果是打算更新電視的話，更可以用舊電視 Trade-in 買新機，豐澤能安排搬走，以及送最高 $1,500 禮券，詳情可以在展場向職員了解。