一田將在 5 月 25 日至 5 月 31 日舉行「一田購物優惠日」，而在沙田一田百貨設展銷攤位將更有 HP 產品優惠。多款 HP 手提電腦﹑螢幕和電腦產品以低價發售，最抵更低至 3 折。另外，Moss 網店也推出了手提電腦優惠，Acer 和 Dell 低至55折，而且用指定信用卡再有額外折扣。



HP X 一田購物優惠日

5 月 25 日至 5 月 31 日在新城市廣場3期一田百貨設展銷攤位，除了本來的一田開倉產品外，更會見到 HP 的精選優惠產品，包括HP Laptop 15s 減 $1,000﹑HP 多合一電腦 減 $2,000﹑HP Elite Dragonfly G3 商務手提電腦減 $2,000。另外，消費時以匯豐信用卡累積簽賬每滿 $1,000 即可換領 $50 一田現金禮券一張。

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👇👇HP X 一田購物優惠日👇👇

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Moss 手提電腦優惠

Moss網店同時推出手提電腦優惠，最低至55折，更加碼送無線滑鼠及防毒軟件。Acer 和 Dell 兩個品牌的手提電腦都有折扣，包括 Dell XPS 13 7390 原價 $9,998，減至 $5,988。同時如用恆生信用卡消費，更有額外再減最高 $1,200 折上折優惠。

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👇👇Moss 網店手提電腦優惠👇👇

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ASUS 年度感謝際

即日起至 5 月 31 日，ASUS 舉行「華碩年度感謝祭」，Zenbook、Vivobook及TUF Gaming系列手提電腦都有折扣優惠，最低只要 $2,998 即可入手 Vivobook Go。此外，買不同系列的產品也有禮品，包括無線充電滑鼠墊﹑手提風扇﹑充電線等，詳情可到ASUS 活動頁面了解。