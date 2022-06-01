友和／豐澤／蘇寧網店優惠｜Switch 套裝$1888／iPhone 13 $3888

友和六月激安祭｜友和由即日起，至6 月18 日舉行「六月激安祭」，超過 23,000 款產品以優惠價發售，每日都有精選的產品以極低價限量推出，如 $8 買 Switch《Mario Kart 8》和《寶可夢傳說 阿爾宙斯》等。另外，豐澤和蘇寧網店都正在舉行折扣優惠活動，以下將一次過分享有什麼抵買產品。



友和網店優惠

今次友和的優惠活動，要留意每日都有產品以極抵價推出，如 Dyson Supersonic HD08 風筒 $1,888﹑Belkin 行動充電器 $8﹑Yohome 2合1冷暖靜音無葉風扇 $188等。而 6 月 18 日更有終極閃購活動，00:00 am 必搶 iPhone 13 256GB 手機，由 $7,599 減至 ＄3,888。

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豐澤網店優惠

豐澤在 6 月 2 日至 5 日期間，在網店舉行「豐澤快閃購」優惠，10 款廚房電器在 10 點準時開搶，包括蒸氣焗爐﹑氣炸鍋﹑微波爐等。

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蘇寧網店優惠

蘇寧網店即日起舉行 Apple 快閃優惠，iPhone 13 Pro Max﹑Pro﹑13﹑mini﹑SE，最高 $300 折扣優惠。 蘇寧網店支援 3 款消費券支付：AlipayHK、WeChat Pay HK 及 Tap & Go。

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