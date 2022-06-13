大陸手遊《乒乓！》UI抄襲《賽馬娘》｜以往時常都聽到大陸手遊「參考」或「東拼西凑」其他作品，今次主角就輪到一款手遊養成模擬新作《乒乓！》被指抄襲《賽馬娘》，更引發網上大炎上，官方不得不出面救火致歉。



《賽馬娘》繁體中文版即將推出，就在此時大陸手遊《乒乓！》被發現其UI介面與《賽馬娘 Pretty Derby》非常相像，引發大量網民炎上。早前由中國杭州那朵花信息科技開發的手遊養成模擬新作《乒乓！》，遊戲目的是需要育成一位出色的乒乓球手挑戰各強豪，雖然遊戲未正式推出，只是釋出一條遊戲預告PV。可是在片中可以清楚看到在整個育成模式中的遊戲介面，無論日期、操作、編排、表現效果幾乎與《賽馬娘Pretty Derby》一樣（有網民更指是劣化版），而在網上大炎上，就算遊戲未出都已經令評分直線下跌。

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《乒乓！》的育成模式介面（右），幾乎與《賽馬娘 Pretty Derby》（左）一模一樣。

亦因為網上太多批評的聲音，廠方不得不立刻出聲名致歉，更承認在遊戲開發時因為要趕及上市，因此介面上直接抄襲《賽馬娘 Pretty Derby》，更決定將介面設計重新推翻重造。不過官方亦指其實遊戲玩法與《賽馬娘 Pretty Derby》並不相似，相對地會更似另一款日本手遊《實況力量棒球》...究竟最後成品會如何？拭目以待正式推出吧...

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《乒乓！》PV放出後，受到了大量玩家的反饋，質疑我們抄襲馬娘，硬蹭熱度。在這裡，我們必須要向玩家們道歉，對不起，確實是我們的問題，由於我們趕鴨子上架，在UI上投機取巧抄襲了馬娘，開發組深刻認識到了錯誤。當前所有工作已經暫停，開發組將全力投入到UI的推翻重做工作中，並盡快實裝到游戲中。 在這裡也要向大家解釋一下玩法方面的問題。由於過渡硬蹭賽馬娘的UI（再次道歉），導致很多玩家覺得我們的游戲玩法應該是照搬賽馬娘，這裡需要說明的是，從玩起來的感覺上來講，我們游戲其實更像另一款模擬養成游戲——《實況力量棒球》... 節錄官方關於《乒乓！》游戲抄襲賽馬娘的道歉信

👇👇大陸手遊《乒乓！》宣傳PV截圖，以及官方致歉聲明👇👇

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👇👇大陸網民對手遊《乒乓！》抄襲《賽馬娘》反應👇👇