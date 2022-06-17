一部手機除了帶給你無限娛樂外，更有無限的便利，就算未到家，現在已經可以靠一個 App 預先開冷氣﹑煲水﹑打開窗簾等。就算沒有刻意想打造智能家居，但新的家電大多加入智能系統，慢慢大家的電器也有很多已轉了智能家電。

可是，智能家居也有機會「聰明反被聰明誤」，昨日（6月16日）米家 App 就因為突然故障，令大量用家沒法控制這些智能家電而感到困擾。



米家 App 故障

昨日在微博上的熱搜榜突然出現「#米家崩了」的tag出現在第4位，原來因為有大量內地網民在微博上查詢，米家 App 是否用不到。有網民表示，以為全家的電器都壞了，一回到家所有設備都失靈，但發現原來是米家 App 崩潰了。

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官方回覆

米家很快就在官方微博上回覆指，由於網絡故障，所以令米家 App 以及語音控制在當日出現服務異常，服務將陸續恢復。根據內地傳媒報導，原來在今年 4 月 30 日，官方也就米家 App 和語音控制失靈向用家道歉，而原因也是網絡故障所致，因此有網民認為米家 App 故障太頻繁，對用家非常不便。

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米家官方回覆App崩潰問題（快科技圖片）

智能變智障

米家推出的智能產品類別廣泛，基本的電視﹑氣炸鍋﹑風扇，甚至視像門鐘﹑智能門都有。雖然大多數智能家電都有實體控制功能，但部分操作仍要依賴 App 完成，再加上一App操控的使用習慣，可見當 App 失靈時，對用家來說是多麼困擾。

資料來源：快科技

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