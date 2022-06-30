Lockly PGD829智能門鎖用家評測｜與Samsung DP609對比邊款最好用

Samsung DP609 VS Lockly PGD829智能門鎖用家實評｜愈來愈多家庭更換智能門鎖，用指紋或密碼就可以直接開門，又可以手機遙距開門等，非常方便。記者早年已換了較知名的Samsung DP609，不過用了一年多忍受不了一個缺點，便決定更換了美國Lockly PGD829。今次就讓記者與大家分享兩者的優缺點。



Samsung DP609 VS Lockly PGD829

Samsung DP609及Lockly PGD829都是各品牌的熱門智能門鎖款式，論知名度當然是Samsung最多人識，而且看到不少住宅都選用，記者早年亦因為名氣而選擇了Samsung DP609。其實論功能、使用方便程度Samsung DP609不錯，但用落就發現有一些缺點難以解決，最後還是更換了Lockly PGD829。新鎖用了大約2-3個月，下文就為大家分享兩款熱門智能鎖的特點，好讓大家換鎖前作參考。

已用了近2年的Samsung DP609(WiFi)及最近更換的Lockly PGD829

韓國Samsung一向都是電子產品大品牌，而Lockly則是多年來創建防盜系統裝置的美國公司，近年則開始發展智能電子鎖，PGD829則是該公司熱門型號。先論其最基本、最重要的功能比較，便是有多少種開鎖方法。基本上兩者擁有「密碼鎖」、「指紋鎖」、「RFID門卡」、「手機App」及「機械鎖匙」，不過用落兩個智能鎖有點分別。

Lockly PGD829的PIN Genie 防偷窺密碼系統，可以設定每次數字位置轉換，令賊人都未必能偷竊輸入次序。

．密碼鎖比較

Samsung使用一般「0－9」的數字順序編排的觸屏，另外在輸入密碼前需要輸入2個隨機號碼；相對Lockly卻使用PIN Genie 防偷窺密碼，後者則以四組按鈕，每組三個數字組成的密碼鍵盤，每次數字都會在不同的位置，令賊人難以偷窺按密碼順序來開鎖，Lockly的設計明顯保安程度較高。

Lockly PGD829指紋感應就在手把位置，單手解鎖開門十分便利。

．指紋反應速度

Samsung與Lockly都是「電容式指紋」系統，兩者無論準確及解鎖速度都十分快，操作上不分上下，不過在指紋感應的位置：Samsung就在鎖最上方、Lockly則附在門柄位，記就覺得Lockly比較就手，只需要單手一按指紋解鎖後一扭就開門，比Samsung需要2手開門稍為方便。

．RFID門卡

兩款都對應RFID門卡，Samsung跟鎖有2張細卡、Lockly則有3張細卡，兩款拍卡解鎖速度都十分快，不分高下。

．App操作／開門

兩款都有各自專用App，Samsung Smart Lock可以直接利用WiFi連結門鎖作不同的設定，而Lockly App則需要藍牙近距離才可作門鎖設定，Samsung就會方便一些，但論保安角度而言，需要近距離才可作設定的Lockly不會被網絡攻擊，使用上亦會安心一點。而Lockly亦可以利用App作多種不同密碼設定，包括主密碼外，還可以設定一次性密碼、周期性或臨時密碼、甚至Offline Access Code 神奇離線密碼（一次性即用密碼給予臨時訪客），非常實用。

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Lockly Secure LINK需要另購

．門鎖網絡連線

Samsung跟鎖內置IoT的WiFi模組，令用家可以遙距為門鎖設定、開鎖及得知門鎖狀態等；而Lockly則需要另購Lockly Secure LINK（而且需要另插電源使用，及靠近門鎖附近才可）才可以遙距操作，就較為麻煩一點。不過亦因為Samsung的WiFi模組有一缺點，令記者最後決定換鎖（下文再解說）。

Lockly PGD829匙口就在正前方，一插一扭就開門，就與一般機械鎖膽設計一樣。

Samsung實體匙口設在門鎖底部，操作時較不方便。（網上圖片）

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．實體門鎖

如門鎖沒有電或電子零件出事時，便需要利用實體門鎖來為門鎖開門，當然兩款門鎖都有實體門鎖，Samsung匙口就在門鎖最底下方，而Lockly則在門柄下方，論開鎖Lockly操作上較貼近傳統門鎖，一直插扭動便可。

Lockly PGD829只需4顆AA電池便可以至少用上一年。

．續航力比較

Samsung指門鎖續航力達10個月（8顆AA電池）與Lockly相若（4顆AA電池），可是根據記者實用了一段時間，發現Samsung門鎖大約3個月便顯示沒電需要更換，而Lockly用了近3個月只用了約10%電量（顯示還有9成電量），續航力兩者相距甚遠。可能Samsung使用Wi-Fi時需要電量較多（而且Wi-Fi收得不太好時會耗電更多），加上Samsung門鎖內裡大量電子配件需要用電，而Lockly主要是機械物理設計為主就較為省電。這亦是記者覺得Samsung完全比下去的其中一個大缺點。

Lockly PGD829有5個鎖位

Samsung則只有2個鎖位

．鎖位比較

最後想比併的便是「鎖位」，Lockly就有5個鎖位，包括1個鎖舌、3個Deadlock（鎖頭）及1個反鎖鎖頭，相對Samsung就只有1個鎖舌及1個Deadlock，保安程度明顯Lockly更高，用得更安心。

總結



論功能而言，Samsung DP609及Lockly PGD829不相伯仲，同樣有5種開鎖方法，亦對應App遙距控制，可是在不少細節上Lockly就比Samsung稍為優勝，如續航力、鎖位數量以及單手指紋門柄開鎖等，感覺使用上更為人性化。只是Lockly價錢稍高（連安裝約5千多元，Samsung則只需4千多元），以及Lockly Secure LINK需要另加數百元另購，這亦是值得入手前需要考慮的重點。不過門鎖始終是家居保安最重要的一環，花多一點錢來提高保安程度，相信也是值得的。