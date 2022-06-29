中國亂用Emoji有機會犯法｜新世代的溝通方法，除了跨越地方，更跨越文字語言的限制，用一／數個 Emoji 就能傳遞意思，有些 Emoji 更已延伸出遠超本身的含意。除了為免對方誤會而不再亂用 Emoji 外，中國現在更已經把 Emoji 當作司法程序的證據之內，因此亂用的話有機會觸犯當地法律。



Emoji 成判決證據

近日中國江蘇高院發文指，在微信經常會使用到的「點讚」﹑「ok」﹑「太陽」等 Emoji，已被寫入法院判決書中，並成為法院立案和審核的證據之一。這一消息公開後，即引起大量網民討論，擔心是不是使用「拳頭」Emoji 就有機會在法律上構成威脅，用其他Emoji又會有嘲諷他人的意思，「#微信表情符號寫入判決書」也成為微博熱搜。

根據內地媒體分析，一些黃﹑賭﹑毒的犯罪案件中，不法之徒會利用 Emoji 交代犯罪內容，以避開公安機關的偵查和打擊，如「糖果」﹑「酒杯」代表違禁藥品，「笑面」代表嫖娼人數。

如果界定濫用Emoji

北京當地律師解釋，Emoji本身沒有對錯，是使用者賦予了意義，並不是一使用某個Emoji就會犯法，而是會結合當事人對侵害人造成的傷害來衡量是否濫用，如侵犯國家利益與社會公共利益﹑侵犯公民人身機利與財產權利﹑其他危險社會的行為等，就有機會把Emoji作為證據來決定刑罰。

同時，微信流行二創和惡搞的「表情包」，有機會因侵犯了本來創作的改編權和肖像權，也有可能因惡搞侵害相關人士的名譽等，涉及到侵犯「表情包」本身的知識產權，因此當地也要小心使用這些「表情包」。

雖然香港對Emoji使用仍沒有法律上的明文指引，不過所存在的歧義也有機會造成接收者的誤會，或可能新世代原來使用某Emoji來表達新的含意，但自己不了解的話就會顯得落伍。以下有數個 Emoji 的隱藏意思，你又是否全部知道呢？

👇👇Emoji 另類意思👇👇

👇👇10個男女使用有機會產生誤會Emoji👇👇

+ 6

資料來源：cnBeta