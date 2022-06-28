九巴App抽獎，抽PS5、iPhone 13 Pro Max、一年免費搭車｜九巴 6 月推出「加『友』打打氣大抽獎」活動，只要加入做「club1933」會員，就有機會抽中 PS5﹑iPhone 13 Pro Max﹑一年免費搭九巴等，合共有 100 份禮物。而活動已經進入最後召集階段，在 6 月 30 日前成功登記才能獲得抽獎機會。



「club1933」抽獎

九巴 App 內的「club1933」會員應該很多人都沒有留意，事關之前坐車儲積分的禮品不算太吸引，不過今次的6月活動就值得分享給朋友知。只要在 2022 年 6 月 30 日或之前，登記成為「club1933」會員就自動享有抽獎機會，合共有 100 份禮物：

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-Apple iPhone 13 Pro Max (256GB)

-Sony PlayStation 5

-Apple iPad Air (第5代)

-Dyson Purifier Cool Formaldehyde 二合一甲醛空氣清新機 TP09

-Nintendo Switch (OLED款式)

-「一年免費搭九巴」連九巴限量版八達通卡

-九巴限量版八達通卡連九巴月票

-1,000分club1933會員積分



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無限抽獎機會

加入「club1933」會員就有一次抽獎機會，不過今次的九巴抽獎是沒有抽獎機會上限，會員只要推薦朋友加入，受薦人只需在 App 內輸入推薦人的會員編號，每成功推薦一次就會額外獲得一次抽獎機會。而結果將會在 7 月 4 日在九巴App中公布。

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資料來源：九巴