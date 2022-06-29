友和／豐澤風扇仔優惠｜Thanko冷卻器半價　7款隨身降溫產品推介

消暑Gadgets優惠｜天氣炎熱，中午走出街太陽晒得連手機都發燙，根據天文台的預測，未來9日的最高溫度達31度，不敢想像沒有冷氣怎樣過。豐澤或友和都推出夏日消暑產品優惠，多款便攜式風扇和冷卻器以折扣出售，包括人氣Thanko Neck cooler 冷卻器低至半價推出。



豐澤優惠

豐澤的「消暑攻略！ 指定夏日消暑產品優惠」最後召集，6月30日前在豐澤網店可以低至4折入口冷風機和風扇，包括掛頸式﹑手提式和迷你座檯式風扇。

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友和優惠

友和推出「Thanko」品牌優惠，進化版 Neck cooler EVO 無線頸部冷卻器黑／白色都有半價優惠，2022年新版的 slim 都有 7 折優惠。冷卻板設計，透過帕爾帖半導體製冷可以2秒極速降溫，感覺就是在頸上放冰凍的罐裝飲品一樣，不會受高溫空氣影響效果。

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6款隨身降溫產品推介

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Sony Reon Pocket 3 隨身冷暖氣機

Sony Reon Pocket 3 隨身冷暖氣機｜手機操作智能調溫 行貨定價抵它比一部iPhone 13 mini 還要小巧，可以掛在頸部後方，在無人察覺之下為你提供隨身冷／暖氣，更可以手提電話app操作，使用方便。單機＄1,399，連掛頸配件NECKBAND 2 $1,499港元。

冷熱切換反應快，冰火五重天不是問題（鍾世傑 攝）

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TORRAS Coolify 2 穿戴式冷氣風扇冷暖控溫機

TORRAS Coolify 2掛頸式冷暖氣機

豐澤也上架了全球首款集製冷、制熱、送風一體的穿戴式裝置，和冷卻式一樣沒有扇葉設計，採用 Ku 2.0 晶片環繞式冷卻，可以智能控制的冷暖模式。充電 3 小時可使用長達 18 小時，不只夏天，就連冬天都可以使用。