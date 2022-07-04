炎炎夏日，對一眾車主來說都不太好受，只要把車泊在室外曝曬一會，進入車廂的高溫可比桑拿室。但原來把車泊在室外除了要面對高溫，也要小心不要在車內遺留電子產品。近日有網民就在 Twitter 呼籲，不要在大熱天時把流動電源（尿袋）留在車內，她之前就因為這樣令尿袋爆炸，甚至整輛車都要報廢。



真正的熱到爆炸

Twitter @ausan_info 日本網民分享，上年的夏天她把尿袋放在泊於室外的車上，沒想到 30 分鐘後尿袋竟過熱爆炸。從圖片可見，爆炸令車輛座椅都燒黑，而且這樣的意外不在車保範圍內，導致車輛只能報廢，再自費買新車。

不只是尿袋，其他有鋰電池的電子產品都不應在放高溫的地方，如手機﹑平板電腦，以及相機等，網民建議找遮蔽處泊車，或是直接泊在室內停車場比較好。

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誇張的車內溫度

「日本自動車工業會」最近也在高溫日子進行了實測，觀察在氣溫 35 度的環境下，停在室外的車輛車內溫度是多少，結果發現可高達 58 度，其他網民也回覆指，他們測出來的溫度都高達 50 度以上，所以真的不應把小孩﹑長者﹑寵物，以及電子產品留在車內。

資料來源：Twitter @ausan_info