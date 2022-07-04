慳電這一個學問博大精深，每樣家電都有不同的方法，令使用時的電費盡量減低。近日日本有節目就教授冷氣電氣方法，當中提到把冷氣開 28 度就足夠，但之後竟然從主持拿住的溫度計中發現，攝影棚的溫度竟然只有 23.1 度，引來網民熱烈討論導致炎上事件。



「我就要慳電！你就繼續享受」

由於日本出現供電危機，電力不夠成為日本新聞近期的熱門話題，日本政府也呼籲節約用電，以免出現大規模停電的問題。日本TBS電視台的節目「ひるおび！」就分享如果慳電，針對夏天大部分人都會開冷氣的情況，節目上就提到 5 個開冷氣慳電的方法，當中一個是把溫度設定在 28 度，相對濕度控制在 50~60%。

（「ひるおび！」截圖）

之後主持拿出溫度濕度計打算說明使用方法，被網民發現攝影棚只有 23.1 度，隨即引起網民大量批評，質疑節目為什麼要求民眾只開 28 度，但自己就享受 23 度的冷氣。

👇👇網民批評節目呼籲慳電，但自己卻沒有跟從👇👇

雖然節目沒有做足，不過其分享的慳電方法實際上也有一定效果，包括1）兩星期要洗一次濾裝；2）清除室外出風機的障礙物；3）風量設定為自動；4）離開30分鐘的短時間內可以不用關冷氣。除此之外，想開冷氣又不會收到震撼電費單，以下幾個 tips 也非常值得參考。

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