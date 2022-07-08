Amazon Prime Day 2022、海外網購信用卡優惠｜Amazon Prime Day 2022即將在美國時間7月12日至13日舉行，亦會有大量劈價產品限時優惠，如耳機、平板、電動牙刷等遊戲或gadgets大幅減價，更隨時比香港平一大截（Prime會員限定）。就在Prime Day之前數天，Amazon已「預先」為部份產品減價「Pre Prime Day」，記者當然第一時間為大家精選多件產品，先買為快！另外亦為大家精選多張網購高回贈信用卡，以及特定Amazon信用卡優惠，等大家慳更多。



每年Amazon都會限時舉行Prime會員限定「大特價日Prime Day」，今年就定於7月12日至13日連續2日舉行。每年Prime Day都會有大量產品大幅劈價，減幅更可媲美Black Friday。就在今年Prime Day前數天Amazon已有開始「Pre Prime Day」的優惠，不少產品「偷步」減價，立刻精選多件抵買產品。

每年Amazon Prime Day都會有大量劈價產品以供會員購買。

👇👇精選14+件Amazon Pre Prime Day 2022 Gadgets及遊戲👇👇

+ 10

👇👇Amazon 購物信用卡限時優惠👇👇

14張網購必備高回贈、優惠、儲里數信用卡👇👇