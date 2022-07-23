Find My 功能教學｜Apple 年前為旗下絕大部份產品加入「Find My」 功能，除了 iPhone、iPad 之外，連 AirPods 系列等較容易遺失的裝置都適用，讓一眾「大頭蝦」感到十分方便。但想不到 Find My 功能除了讓用家更容易找到失落的裝置之外，近來更屢次成為「正義的夥伴」，將賊人的位置暴露、讓執法部門得以將其繩之以法。



Apple 為旗下產品加入的 Find My 追蹤功能十分實用（圖 Apple）

警用 Find My 追蹤 AirPods 位置、成功擒獲偷車賊

據美國媒體 Berkeleyside 報導，美國伯克利（Berkeley）警察分部，早前憑一對 AirPods 的定位，成功緝捕一對與多件偷車案件有關的男女歸案。

事發在 7 月初，當地一名警官在利用 Find My 功能尋找一對失竊的 AirPods 時，意外發現該 AirPods 被放於停泊在奧克蘭（Oakland）一停車場內的黑色 Audi 房車當中，而警官很快就認出該車輛是其中一輛在灣區被報失的汽車，其裝配了另一面盜竊回來的車牌，懷疑與近期連環失車案有關。

美國警方在收到警官的支援請求之後派出偵察機，在鎖定目標車輛後再在其行經的路線上設置路障，然而賊人並沒有乖乖束手就擒，而是與美國警方派出的人員展開激烈的公路追逐戰，途經灣區東部多個城鎮，在與無數車輛擦身而過及至少撞上一輛汽車之後，車上兩名分別 38 及 36 歲的男女嫌犯決定棄車逃走，在短時間內就被擒獲，並被控以瘋狂駕駛、財產盜竊等罪名。

Find My 教學、3 步尋找 AirPods 耳機

這次已非首次 AirPods 顯露賊人行蹤的紀錄，在俄烏戰事中，Find My 功能更一度暴露俄軍的部隊位置。如此方便的功能，當然要學習使用，而其設定過程又並不複雜，只需要簡單幾步就可以開始使用👇👇👇

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