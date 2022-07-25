有沒有試過，很想買一件產品，買之前覺得其功能非常實用，或自己很需要，誰知買到回家卻長期封塵。LIHKG 近日有網民發文討論，細數一些買完回家但極少使用的電子產品，沒想到一款人氣遊戲機最多人共嗚。



第八位：VR裝置



最主要的問題是，認為VR產品技術不名成熟，使用短時間就很容易頭暈眼乾，而且大多VR頭戴裝置都比較大和重，長戴在頭上的體驗並不良好。

👉抽油煙機使用禁忌｜煮完即關抽氣易致癌？專家教抽氣最有效方法

+ 4

第七位：除蟎機



專門吸床﹑沙發﹑被鋪的塵蟎，不過花大量功夫除完塵蟎後，每次都要清潔機身，心血來潮買完用過一次後，就不想再用。

第六位：Router



這個答案幽默感滿分，而且最貼題，並非指Router沒有用，而是買完回來就只會一直放在同一位置，名符其實買來封塵。

第五位：電鬚刨



電鬚刨就比較有爭議性，不過仍有很多網民認同，主要是認為電鬚刨不夠剃刀乾淨，所以買完電鬚刨會後悔，覺得用普通剃刀更好。

👇👇購買Switch只因新鮮感根本浪費金錢？ 呢3款數碼產品不建議你買👇👇

+ 15

👉風扇清潔｜體感溫度42度 風扇不夠涼？8步清潔教學輕易恢復風力

第四位：頭戴式耳機



有網民表示，買了AirPods Max和Beats Solo3 Wireless，不過因為出街用太熱，而且在家中較常用喇叭，所以買完根本不太會使用。

第三位：PS5



當然仍有很多玩家還未抽到機，不過現在大部份遊戲都推出雙平台，而且沒太多遊戲是必須要 PS5 遊玩和大作不夠，所以網民認為買完都很少會開機玩。

👉美消委會選2022年5大最佳手機｜Android舊型號表現竟更勝今年旗艦

第二位：Kindle



網民表示自以為買完就會看多點玩，但最後也是發現本性難移，不看書的人怎樣都不會看書。只有本來喜歡看書的話，才會利用Kindle看更多書，而不能用來迫自己看書。

第一位：Switch



本來以為會有很多遊戲想玩，離不知買完回來玩過一兩隻遊戲之後，就一直放在櫃桶封塵。很多網民表示當時為了玩Zelda﹑RingFit﹑動森而買，但之後就沒再開過機。

資料來源：LIHKG