iPhone 13優惠｜消費券 8 月 7 日發放，各大商舖陸續推出消費券優惠。友和由今日開始，率先推出「VIP 狂歡節」一連18日快閃限量激減。當消費券推出後，更有 iPhone 13﹑PlayStation 5﹑Switch OLED 的消費券優惠。



消費券專屬優惠

由即日至 8 月 18 日，友和推出「VIP 狂歡節」，每日都有精選限定產品優惠，包括Philips 純深飲水機﹑TCL 50吋 4K 電視﹑Apple Watch Series 7﹑Switch 等，最低更減到 $8。

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同時，在 8 月 8 日推出消費券用戶專屬優惠，9:00 PM 於友和手機版網店開搶 3大熱門產品：$1,999 iPhone13 5G 128GB（限量100部）﹑$1,999 PS5 光碟機（限量20部）﹑$999 Switch OLED（限量20部）。不過打算搶 iPhone 13 和 PS5 的要注意，這個優惠限定 BoC Pay 消費券使用，沒有轉會的話就只好參與其他「VIP 狂歡節」的優惠活動。

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ElecBoy 抽PS5活動

ElecBoy 推出「消費券狂賞祭」，只要在8月15日前，登記成為會員，即可自動參加 PS5 抽籤活動（30 位名額／$3,980光碟版）。另外也有早鳥消費活動，即日起至8月4日，買滿指定金額再輸入優惠碼，最高可拿走 $450 電子優惠碼。

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(ElecBoy 網站截圖)

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