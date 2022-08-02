林超英教風扇降溫法｜今個夏天的酷熱程度，相信無須多用文字解釋，大家每日都親身體會到。林超英堅持不開冷氣的行動，也隨溫度上升，成為網民的討論對象。近日，林超英更在 Facebook 上分享在屋內製造氣流方法，慳電同時又能涼快。



三風扇造氣流

林超英教路，製造氣流的概念是分 3 個部分：抽風入屋、引氣流深入屋內、抽風出外。先用低耗電的 USB風扇抽室外空氣入屋，再在入風口不遠處放循環扇引風，最後由高位的風扇把風抽出，形成一個新鮮空氣的「u」形循環。

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（圖片來源：Facebook＠林超英 Lam Chiu Ying）

網民：紙上談兵

看到林超英的建議做法，大多網民都不太認同，認為他的做法是紙上談兵，說得容易但實際效果成疑。網民指出，香港部分房屋非常密集，而且窗外對馬路，抽入屋的風有大量熱氣﹑廢氣﹑灰塵，難以確定能降溫外，更有可能令室內的空氣質素變差。亦有網民認為，林超英住慣平房﹑獨立屋，不了解高樓大廈和屋內空間狹窄的問題，這個方法難以複製在一般大眾上，實有何不食肉糜的感覺。

👇👇網民回應👇👇

資料來源：Facebook＠林超英 Lam Chiu Ying

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