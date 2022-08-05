消費券二期iPhone 13、PS5、小米等手機家電優惠合集｜消費券二期派發，小米／友和／豐澤／中原／NSEW及百老匯等手機或大型電器連鎖店都推出不同消費券優惠，今次就為大家集合坊間大部份熱門優惠情報，好讓大家消費券一入手即刻入手目標。（8月5日 優惠持續更新）



小米「8月消費劵賞」

小米由8月7日起推廣期間，除了限定產品低至5折和限時購物禮遇外，每單筆消費滿HK$1,000即賞HK$1,000現金劵，而所有消費更可賺2倍小米積分。

旺角小米之家限定！精選產品低至5折限量發售，先到先得！



凡於指定日子前往旺角小米之家門店，均可以秒殺價限量搶購以下多款特價產品。包括：

8月7日

以秒殺價HK$699購買米家無線吸塵器G9 白色（原價：HK$1,399），限量5隻。

以秒殺價HK$214購買Redmi 手錶 2 Lite 白色（原價：HK$429），限量20隻。

以秒殺價HK$529購買小米筋膜按摩槍 黑色（原價：HK$759），限量20隻。

以秒殺價HK$139購買Xiaomi 迷你無線風扇 白色（原價：HK$199），限量20隻。

以秒殺價HK$2099購買小米27” QHD電競顯示屏 黑色（原價：HK$2,999），限量5隻。

以秒殺價HK$4399購買Xiaomi高溫無線洗地機 W10 Ultra 白色（原價：HK$4,999），限量5隻。

8月13日

以秒殺價HK$164購買Redmi手環 Pro 黑色（原價：HK$329），限量20隻。

以秒殺價HK$274購買POCO Buds Pro Genshin Impact Edition（原價：HK$549），限量20隻。

以秒殺價HK$1,749購買小米無線吸塵器G11 白色（原價：HK$2,499），限量20隻。

以秒殺價HK$1,119購買Xiaomi Watch S1 銀色（原價：HK$1,599），限量20隻。

以秒殺價HK$209購買小米行動電源20000 50W黑色（原價：HK$299），限量20隻。

以秒殺價HK$5,279購買Xiaomi 掃拖機器人 X10+ 白色（原價：HK$5999），限量5隻。

👇小米消費賞網店優惠👇

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mi.com網店每日精選秒殺產品



「8月消費劵激賞」將於8月7至15日在mi.com每日限量搶購以下多款特價產品。包括：

8月7日：以秒殺價HK$649購買Xiaomi Watch S1 Active 白色/黑色/藍色（原價：HK$1,299），每款顏色限量各5隻。

8月8日：以秒殺價HK$164購買Redmi 手環 Pro 黑色（原價：HK$329），限量30隻。同時，也可以秒殺價HK$999購買米家無線吸塵器G9 白色（原價：HK$1,399），限量100隻。

8月10日：以秒殺價HK$214購買Redmi Buds 3 Pro降噪藍牙耳機 黑色/灰色（原價：HK$429），每款顏色限量各10隻。

8月11日：以秒殺價HK$234購買Xiaomi TV Stick 4K 黑色（原價：HK$469），限量10隻。

8月12日：以秒殺價HK$349購買米家智能電風扇 座地式1X 白色（原價：HK$499），限量100隻。

8月15日：以秒殺價HK$649購買小米顯示屏1C 23.8英吋（原價：HK$1,299），限量5隻。

mi.com 生態鏈特選產品推介



• 以優惠價HK$709 購買小米智能變頻電風扇2 Pro 白色（原價HK$749）。

• 以優惠價HK$409 購買米家智能空氣循環扇 白色（原價HK$459）。

8月1至15日期間 ：mi.com獨家限量現金劵領取活動



• 凡於8月1至15日期間（每天上午0:00至晚上11:59）於mi.com可以領取以下現金劵：

每天派發HK$50手機現金劵2,000張，每個米ID每天限領取乙張（僅適用於購買手機、平板類商品，新品不適用）

每天派發HK$100手機現金劵2,000張，每個米ID每天限領取乙張（僅適用於購買手機、平板類商品，新品不適用，滿HK$1,500使用）

每天派發HK$200手機現金劵2,000張，每個米ID每天限領取乙張（僅適用於購買手機、平板類商品，新品不適用，滿HK$4,000使用）

• 凡於8月1至15日期間（每天上午0:00、8:00和下午4:00）於mi.com可以領取以下現金劵：

每天派發HK$50現金劵90張，每個米ID每天限領取乙張（新品不適用，滿HK$1000使用）

每天派發HK$100現金劵90張，每個米ID每天限領取乙張（新品不適用，滿HK$2,000使用）

每天派發HK$300現金劵90張，每個米ID每天限領取乙張（新品不適用，滿HK$6,000使用）

8月7至15日期間 ：mi.com每滿$300減$30無上限！



• 凡於8月7至15日期間（每天上午0:00至晚上11:59）於mi.com購物單筆消費（手機、平板及新品不適用）每HK$300減HK$30，多買多減！

8月7起推廣期內：小米之家和mi.com專享買$1000送$1000及勁賺兩倍積分！



• 凡於8月7起推廣期內3於小米之家和mi.com購埋任何產品單筆消費每滿HK$1,000即可獲得以下HK$1,000優惠卷禮包，每個米ID只能參加一次：

HK$50現金卷乙張（滿HK$1000使用，新品不適用）

HK$100現金卷乙張（滿HK$2000使用，新品不適用）

HK$150現金卷乙張（滿HK$3000使用，新品不適用）

HK$300現金卷乙張（滿HK$6000使用，新品不適用）

HK$400現金卷乙張（滿HK$8000使用，新品不適用）

推廣期內小米之家和mi.com所有消費更可賺取兩倍小米積分。

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Home+消費券優惠

兩款精選1折或$1家電分別於推廣期內逢星期二及五中午12時在HOME+指定專頁開搶，每款限量十件，售完即止。首週打響頭炮的$1產品有超可愛Gemini Tsum Tsum蒸氣電焗爐，其他產品如Iris Ohyama吸塵器、特福攪拌機等亦將陸續登場。人氣Dyson二合一空氣清新機、Dyson風筒及其他實用家電則以1折震撼價發售。

由2022年8月7日起新會員憑支付寶香港、WeChat Pay HK、八達通或PayMe的指定優惠碼結帳，購物滿$398即減$50；而現有會員憑支付寶香港、WeChat Pay HK或八達通的指定優惠碼結帳，購物滿$588亦可享$58折扣。

2022年8月9日｜Dyson Purifier Cool Autoreact 二合一空氣清新機｜原價$4,480＞特價$4xx

2022年8月16日｜SHARP聲寶 Plasmacluster空氣清新機 白色｜原價$1,680＞特價$1xx

2022年8月23日｜Dyson Supersonic風筒 HD08（桃紅色）｜原價$3,680＞特價$3xx

2022年8月5日｜Gemini Tsum Tsum 13公升蒸氣電焗爐｜原價$998＞快閃價$1

2022年8月12日｜Iris Ohyama FAC3 超輕量除塵蟎吸塵器（銀色）｜原價$1299＞快閃價$1

2022年8月19日｜Momax iFan 3D空氣循環扇｜原價$698＞快閃價$1

2022年8月26日｜特福 Mix & Drink 0.8升攪拌機｜原價$598＞快閃價$1

2022年9月2日｜Panasonic電泵出水電熱水瓶4公升｜原價$898＞快閃價$1

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中原電器消費券優惠

中原電器網店都在消費券期間推出一連串的優惠，而且更是分階段進行，不同日期推出不同的產品優惠，詳情可參看以下各圖中產品描述。

👇中原電器網店優惠👇

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豐澤消費券優惠

豐澤推出「消費激賞祭」活動，超過1,500件產品低至17折，而且有21件產品將以1折推出。

．門市及網店同步優惠

豐澤門市及網店精選9 大產品類別，超過1,500 件筍貨低至17 折，各種家電、廚電、電子潮物、美容及個人護理用品皆一應俱全。（點按下圖放大）

．電子優惠券總值高達$1600

豐澤全線門市及網店將向易賞錢會員派發多款電子優惠券，高達總值$1,600！除了一貫大熱的產品種類，更包括電動牙刷及水牙線、空氣清新機及生髮器等合共14 個不同產品類別！名額有限，派完即止！

．登記抽籤21件熱搶1折產品

在指定限期內，豐澤將精選21件超人氣產品進行1折快閃優惠，包括Dyson風筒、Switch、MacBook Air、Kobo電子閱讀器等大熱產品！早上10時於豐澤APP準時開搶，中籤顧客需於指定門市購買及取貨。每三日更新產品列表及發放登記抽籤程序一次，只限易賞錢會員參與！

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友和消費券iPhone 13優惠

友和在 8 月 8 日推出消費券用戶專屬優惠，9:00 PM 於友和手機版網店開搶 3大熱門產品：$1,999 iPhone13 5G 128GB（限量100部）﹑$1,999 PS5 光碟機（限量20部）﹑$999 Switch OLED（限量20部）。

👉消費券買iPhone｜等iPhone 14還是買13？｜8大連鎖店對應支付一覽

👇👇友和「VIP 狂歡節」 30件劈價產品推介👇👇

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ElecBoy 抽PS5活動

ElecBoy 推出「消費券狂賞祭」，只要在8月15日前，登記成為會員，即可自動參加 PS5 抽籤活動（30 位名額／$3,980光碟版）。當然，也有不少限量產品推出消費券優惠，當中更有部分低至$8出售。

👉Apple警告35度以上用手機超傷機！iPhone、Android過熱急救降溫法

👇👇ElecBoy消費券優惠👇👇

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NSEW任天堂正規商品販賣店 消費券優惠

8月7日起！nsew8月消費券大減價！nsew為機迷們準備好各種優惠，包括主機、遊戲等都有不少優惠，可在各分店或網店購物！

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百老匯消費券優惠

百老匯網店和門市都同樣有消費券著數優惠，而且全部 6 種消費券支付平台都能在百老匯中使用，而使用合資格的滙豐信用卡簽賬，更可獲得額外 $1,000「獎賞錢」回贈。

👉冷氣機選購8大注意｜大匹數更慳電、變頻較易壞？｜附8大使用禁忌

👇👇百老匯消費券優惠👇👇

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👇👇5間網店消費券使用優惠（優惠碼）👇👇

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