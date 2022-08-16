詐騙｜跟貼士投資必賺？虛App神棍5大投資騙術、誤信隨時戶口清零

投資騙局｜網絡世界與社交媒體發展迅速，令不法之徒的騙財手法更為層出不窮，其中就包括近年越趨多元化的投資騙案。



在 2022 年 3 月，投資騙案就成為眾多騙案之最，錄得近 200 宗個案、涉款逾億（圖 反詐騙協調中心）

「虛App神棍」騙財 3 部曲

近年以投資為名的網上投資騙案有上升趨勢，今年上半年，警方已經接獲798宗有關的報案，涉款逾3億8千萬港元，對比去年同期增加了1.3倍，而當中牽涉的投資項目，除了傳統的貴金屬、股票及基金，更加入了新興的數碼資產如加密貨幣等。要避免受騙，最好先了解騙徒的行騙三步曲。

【1】建立專家形象在社交媒體結識受害人

投資騙局最常見的起點，在於營造一個「成功人士」的假象，騙徒往往會在社交媒體或即時通訊軟件接觸受害人，當騙徒和受害人混熟之後，會自稱「投資達人」，並向受害人傳送一些投資獲利的截圖，令受害人信服，繼而萌生跟隨「達人」賺快錢的想法。

【2】誘騙受害人在虛假投資程式投資

當引起受害人的投資興趣之後，騙徒下一步就會提供一條虛假投資應用程式的假連結，並指使受害人點擊連結下載該假程式，然後致電程式的客戶服務員進行開戶。假客服會指示受害人將錢存入指定個人戶口以為帳戶進行「充值」，存入的款項會即時出現在假程式內的帳戶餘額中。

【3】製造勝利幻象令受害人血本無歸

起初，騙徒會讓受害人在假投資應用程式中獲利，並將利潤轉賬到受害人的銀行賬戶讓其套現，令受害人信以為真，繼而加大投資。最後，當受害人向假客服要求取回本金及利潤時，卻被不同藉口拒絶，甚至要受害人支付更多錢（例如手續費及稅款）才可以一次過取回所有金錢，受害人最後被「一舖清袋」。

除了要求騙徒不斷入錢的策略，最近騙徒更利用名人效應，盜用高官及名人的相片製作虛假投資廣告及網站，以「名人分享投資心得」或「向成功人士學習投資」等理由誘使市民點擊，繼而將受害人連接到虛假交易虛假平台，然後誘使受害人輸入自己的信用卡資料、網上銀行賬戶資料或電子錢包數碼鎖匙（Digital Key）。

反詐騙協調中心舉辦「防騙季」、踢爆 5 大常見行騙手法

為了加深市民了解相關騙徒手法和提防受騙，反詐騙協調中心於今年再接再厲，舉辦以「騙徒𠱁你落疊，財產一夜蒸發」為主題的防騙季，並創作一系列騙徒角色、連續幾個月以不同主題進行反詐騙宣傳，而 8 月的主題為「投資騙案」，以騙徒角色 「虛App神棍」為主角，揭示騙徒的詐騙手段和行騙伎倆。

除了 8 月登場的「虛App神棍」外，讓我們回顧之前登場的其餘4位「騙盜行者」，每位均代表不同類型的騙案👇👇👇

https://www.adcc.gov.hk/zh-hk/anti-deception-month.html

「電騙之王」：假扮官員套取受害人的個人資料和騙財（圖 反詐騙協調中心）

「騙愛玩家」：騙錢又騙感情（圖 反詐騙協調中心）

「假工祭師」：專欺騙求職者（圖 反詐騙協調中心）