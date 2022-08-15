消委會推介平價Mesh Wi-Fi 路由器 Router｜政府今年第二階段消費券的首期＄2000 在 8 月 7 日正式發放，如果想要為家中升級上網硬件設備如 Wi-Fi Router（路由器） 等，可能不少人認為數額不多，但其實市面上亦有不少預算內的平價方案可供選擇。



美國方面性質類似香港消委會的消費者組織 Consumer Reports 早前就精選了 5 款定價在＄250 美元、亦即約＄2000 港幣以內的 Mesh Wi-Fi Router 選擇，各位有意用低價升級家中上網設備的用戶可以參考一下。

Mesh Wi-Fi運作原理及優點剖析

對 Wi-Fi 上網設備沒有太多認識的朋友，可能不太了解甚麼是 Mesh Wi-Fi，其實它是近年新興的 Router 制式，可以讓 Wi-Fi 連線連接的範圍擴大，特別適合布局複雜的香港家居👇👇👇點圖放大即睇Mesh Wi-Fi Router點解連接更易👇👇👇

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美消委會推介 5 款平價 Mesh Wi-Fi Router

【1】Netgear Orbi RBK13 AC1200（3個裝）

Consumer Reports 首先推介的有 Netgear 出品的 Orbi RBK13 AC1200，3 個裝都要過是＄1400 左右就可以買到，其平價的秘密，在於其支援的連線制式並非最新的 Wi-Fi 6E 甚或 Wi-Fi 6，而是較為落後一代的 Wi-Fi 5。

然而 Netgear 出品的連線穩定度一向不俗，如果對網速沒有極限需求的用戶，利用 RBK13 就可以為家中布置三機的 Mesh Wi-Fi，性價比不俗。

香港現價：約＄1400

【2】Netgear Nighthawk MK62 AX1800（2個裝）

如果真的需要 Wi-Fi 6 的連線，但預算有限，Consumer Reports 就另外推介了 2 個裝的 Netgear Nighthawk MK62 AX1800，其除了技術上更好更快之外，Netgear 路由器標榜的易於設定優點都依然存在。

香港現價：約＄1200

【3】TP-Link Deco X60 AX3000（2個裝）

在同等水平預算內需要更高頻寬的話，可以選擇 TP-Link 出品的 Deco X60 型號，其可提供 2402 Mbps (5 GHz) 和 574 Mbps (2.4 GHz) 兩條頻道，尤其在 5GHz 頻上會較為寬裕。

香港現價：約＄1600

【4】Google Nest WiFi（3個裝）

以上三款 Mesh Wi-Fi Router，在香港都有行貨出售，但 Consumer Reports 另外就推介了在美國方面推出的兩款 Router，香港人要入手只能靠水貨，亦有保養方面的隱憂；首先有 Google Nest Wi-Fi，目前 3 個裝的水貨在香港約＄2000 就能買到。

香港現價：約＄2000

【5】Amazon Eero 6+（2個裝）

另一款水貨 Mesh Router 則為 Amazon 最新出品的 Eero 6+，其 2 個裝都是＄2000 左右，性價比會比 Google Nest WiFi 貴一點，但據說收發能力較佳，主機、副機之間的距離可以遠一點。

香港現價：約＄2000