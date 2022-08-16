PS5 推出近兩年以來，一直處於缺貨狀態，全球玩家需要定期抽籤﹑鬥快搶，甚至「食炒價」才能買到主機。PS5 短缺也令黃牛炒家問題加劇，在買家抵制不光顧炒家的同時，日本部分零售商都想方設法阻礙炒家買機，希望 PS5 能賣到「真.玩家」手上。

近日，日本電器連鎖店 GEO 採取新的對策，把一眾炒家拒之門外，不過同時也令玩家難以配合。



買PS5要用PS4？

GEO 為防止 PS5 被炒家掃光﹑囤貨，竟想出奇招。在店內貼出告示指，在 8 月 23 日開始，除了要抽中購物資格外，更要帶一部 PS4 來賣掉，才能夠買 PS5。雖然這方法看似可打擊炒家囤貨，但同時對玩家也不太友善。有日本網民表示，就算買 PS5 也未必想賣掉 PS4，特別是手上有限定版主機的玩家。

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（圖片來源：Twitter@amatetse_0121）

奇招盡出阻炒家

部分日本零售商對打擊炒家不違餘力，PS5 剛開賣時，遊戲店 NOJIMA 就對 12 名參加抽籤的玩家，用人手逐一檢查每個登記，並篩走他們分析認為的炒家的籤。另外，NOJIMA 近期更會把玩家的名字寫在 PS5 包裝上，以及銷毀手掣的包裝；GEO 也有類似的要求，要玩家即場拆封 PS5，更在手掣包裝上畫「X」，以表示該主機已是二手貨品。

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（圖片來源：Twitter@nojima_official）

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《PlayStation 明星大亂鬥》

網民奇招搵真玩家

除了零售商打擊炒家想出來的策略外，日本網民也曾想出一個非常有趣的做法，就是要在買機前，必須答得出《PlayStation 明星大亂鬥》的參戰角色名字，答得出就證明是真 PS Fans，可以買 PS5。不過細心想一想，就算以上的遊戲都有玩過，要答得出角色全名也不是易事。

資料來源：Twitter@amatetse_0121﹑@nojima_official