電腦通訊節2022（電腦節2022）優惠合集，Notebook、屏幕、4KTV、Router等電子產品優惠一覽｜將於8月19日至22日於灣仔會長舉行「電腦通訊節2022」（灣仔電腦節），今年亦有大量特價產品，以供入場人士選購，包括Notebook、電腦屏幕、4KTV、router、printer等電子產品，最平1蚊就有交易。下文就總合多達百件以上精選減價產品，好讓大家入場前記下心儀目標。



今年電腦通訊節2022展商多達200間以上，而且不少都推出減價優惠，最平1蚊有得交易，真的非常抵買。總合暫時官方公布100件減價產品，包括遊戲賽車軚盤、耳機、電競鍵盤／滑鼠、Notebook、屏幕、4KTV及router等，不少產品非常抵買，入場前快快bookmark心儀產品！

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過百款電子產品減價優惠👇👇

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入場10蚊折扣優惠

大家只需要下載成為「電腦節club」APP會員後，可到優惠頁面下載購票優惠券，進場即可減$10，只需優惠價$25購票（原價$35）。另外亦可預先下載「香港01」APP，到大會網上售票平台「01空間」即可享優惠價$25（原價$35）購買門券換領證。持證人士可經會場內指定通道換領門票及幸運卡乙張，有機會獲得高達$500的現金券，同時減省排隊購票時間，一舉兩得。購票頁面：https://bit.ly/3yFq3mi

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「激安大購賞」300名額搶筍貨兼頭籌

另外，大會推出「激安大購賞」，早前成功被抽中的朋友，中籤者將於電腦節首日參與「激安大購賞」活動以及額外獲得$100現金劵，並可獲頭籌優先進場。只要300名持籌人士於中午12時前買夠$300，帶同產品及收據到大會禮品換領處，即可按籌號先後次序排隊，購買心儀產品。

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「香港電腦通訊節2022」

日期：2022年8月19日至22日（星期五至一）

地點：灣仔香港會議展覽中心一號展覽廳

網址：www.hkccf-expo.com

票價：$35、$25（即場出示「電腦節CLUB」優惠券購買；或透過「01空間」預購）

