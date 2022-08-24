紅黃碼｜為了與世界各國接軌，香港政府在早前宣布放寬檢疫措施，由 8 月 12 日起，除了調整外地入境人士的酒店隔離期外，再加入了新的「紅黃碼」系統以識別入境人士以及確診者，主要出示工具，則仍然是大家熟知的《安心出行》App。



而在 8 月 23 日，因應「紅黃碼」措施而安排的 14 日適應期屆滿，政府方面表明會開始就新規定採取嚴厲執法行動。

紅黃碼、新版本《安心出行》5點必知懶人包

酒店檢疫期會縮短至「3+4」，入境人士要更新安心出行程式，並實施紅黃碼制度。（李澤彤 攝）

由 8 月 12 日起，新版本的《安心出行》App 就會正式啟用，在原有的疫苗通行證（亦即新版本下的「藍碼」）之外，還會加入新的「紅碼」及「黃碼」，三種顏色的二維碼都分別適用於不同人士，同時亦有他們的不同限制，以下就為大家整理出 5 項必知要點，供大家快速理解新的防疫措施👇👇👇

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黃碼人士可以參與香港企業性質展覽

在全日大多數時間戴口罩及不能進入食肆堂食等限制之下，持黃碼人士本身已經可以出外上班，考慮到會議及展覽業人士參與企業對企業專題貿易展覽及有關活動的性質與上班類同，且有別於其他大規模群組聚集，政府方面指出由本周四（8 月 25 日）調整有關進入場地限制。

周四起，只要符合特定要求，海外地區或台灣抵港人士被區分為黃碼期間可參與企業對企業會議及展覽。有關要求包括所有身處相關場地人士於活動期間須全程佩戴口罩，講者致辭則不在此限；有關活動必須主要屬企業對企業性質；主辦單位需要求參與者事先登記，方可進場。