紅黃碼｜今起嚴厲執法、黃碼可出席展覽 安心出行5點更新懶人包
紅黃碼｜為了與世界各國接軌，香港政府在早前宣布放寬檢疫措施，由 8 月 12 日起，除了調整外地入境人士的酒店隔離期外，再加入了新的「紅黃碼」系統以識別入境人士以及確診者，主要出示工具，則仍然是大家熟知的《安心出行》App。
而在 8 月 23 日，因應「紅黃碼」措施而安排的 14 日適應期屆滿，政府方面表明會開始就新規定採取嚴厲執法行動。
紅黃碼、新版本《安心出行》5點必知懶人包
由 8 月 12 日起，新版本的《安心出行》App 就會正式啟用，在原有的疫苗通行證（亦即新版本下的「藍碼」）之外，還會加入新的「紅碼」及「黃碼」，三種顏色的二維碼都分別適用於不同人士，同時亦有他們的不同限制，以下就為大家整理出 5 項必知要點，供大家快速理解新的防疫措施👇👇👇
黃碼人士可以參與香港企業性質展覽
在全日大多數時間戴口罩及不能進入食肆堂食等限制之下，持黃碼人士本身已經可以出外上班，考慮到會議及展覽業人士參與企業對企業專題貿易展覽及有關活動的性質與上班類同，且有別於其他大規模群組聚集，政府方面指出由本周四（8 月 25 日）調整有關進入場地限制。
周四起，只要符合特定要求，海外地區或台灣抵港人士被區分為黃碼期間可參與企業對企業會議及展覽。有關要求包括所有身處相關場地人士於活動期間須全程佩戴口罩，講者致辭則不在此限；有關活動必須主要屬企業對企業性質；主辦單位需要求參與者事先登記，方可進場。
1. 安心出行需要更新到最新版本嗎？
《安心出行》App 需要更新至最新的 3.4 版本，才能顯示符合最新政府防疫要求的二維碼。
2. 由國外及台灣入境香港的最新檢疫安排為？
由 8 月 12 日起，香港入境檢疫要求變成 3 天酒店檢疫及 4 天家居監察，在日期計算方面，抵港日計算為 Day0。期間入境人士的《安心出行》App 會獲發「黃碼」。
3. 新版本《安心出行》紅碼適用於甚麼人士？
《安心出行》「紅碼」只適用於已上報確診人士，持有紅碼者需要配合政府的隔離要求，不能離開隔離地點，直至隔離完成後，紅碼會變成藍碼。
4. 新版本《安心出行》黃碼適用於甚麼人士？
《安心出行》「黃碼」只適用於 海外或台灣入境人士，於「3+4」的檢疫隔離期間，入境人士的《安心出行》App 會獲發「黃碼」，在頭 3 天的酒店隔離完成後，持黃碼人士可以外出活動，但不能進入主要審核的表列處所，包括：
－食肆、酒吧、酒館、遊戲中心、浴室、健身室、美容院、派對房間、安老院舍、殘疾院舍、學校及指定醫務處所
5. 新版本《安心出行》藍碼適用於甚麼人士？
沒有任何檢疫／隔離要求的藍碼，亦即此前香港一般市民所用的疫苗通行證，惟仍需要符合疫苗針數要求方能進入主要審核的表列處所。