Netflix 9月下架作品｜占基利客串的《超音鼠大電影》9.24下架，另外還有動畫名作《Code Geass 反叛的魯魯修》1-2季以及6部成龍動作片下架，18部作品最後召集，快睇！



2022年9月下架前必睇作品｜精選推介

反叛的魯魯修｜兩季電視版將於9月19日下架



科幻版王子復仇記《反叛的魯魯修》，全兩季電視版將會下架，故事描述被神聖不列顛尼亞帝國侵略而亡國的日本，即改為名「11區」，落難王子魯魯修流落11區，得到了Geass之力，可以用眼神控制人心；他扮身為Zero組織反抗者向父親報仇；而他的青梅竹馬朱雀，卻反過來投靠帝國，堅持他的公理之道。

《反叛的魯魯修》

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18部必睇Netflix 2022年9月下架作品

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成龍系列｜9.19多部經典下架



成龍的功夫動作電影，曾經是香港人每年過時過節的重要娛樂，如果想知道上一代年輕時看些甚麼（當時未有Marvel MCU），可以試試在9.19下架前睇睇，當中《警察故事》可說是代表了港產片的重要作品。

《警察故事》

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超音鼠大電影｜將於9月24日下架



SEGA經典遊戲角色改篇成真人+CG電影。外星刺蝟Soinc擁有超能力和超高速移動力，瘋狂博士Eggman（占基利 演）卻被想利用他統治全世界，幸好一名小鎮警長出手相救。

《超音鼠大電影》

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