手遊和課金的關係密不可分，控制得宜可以令你有更佳的遊戲體驗，反之就令你每個月還卡數非常頭痛。近日，內地就有一名家長，手機借給9歲兒子使用後，被他用來課金20113人民幣（約$22,675）。與其他類似的新聞一樣，這名家長向要求退款，結果竟被 Apple 果斷拒絕。



課完金又要退款

根據澎湃新聞的報導，中國沈陽一名9歲男童，日前在手機上遊玩《香腸派對》食雞手遊，在兩日間就課金20113人民幣（約$22,675），而且是分開 46 次進行課金。結果被家長發現後，要求遊戲公司「心動網絡」退款。

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對此，「心動網絡」的工作人員回應，這是在 Apple iOS 內的充值行為，如要退款需向 Apple 聯絡。隨即，家長就向 Apple 提出退款要求，不過 Apple 認為要求不符合有關的退款條件，因此拒絕這名家長的申請。

責任誰屬

家長向澎湃新聞投訴指，由於兒子需要用手機在家中上課，所以沒有限制使用。男童下載遊戲後，就使用母親的微信授權登錄遊戲，並在兩日內課金 46 次。由於男童知道 iPhone 的 Apple ID，所以在家長不知情下，也能完全課金操作。

9歲男童遊玩《香腸派對》，兩日課金20113人民幣（約$22,675）

雖然，中國的《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》中，規定了未成年人士每次和每月的課金限制，不過部分兒童使用成年人的身份登錄遊戲，因此相關規定未能阻止以上情況。

有網民反映，這是家長自己的失責，沒有教好孩子不能亂用錢，以及沒有鎖上付費系統就讓兒童使用手機。同時，也有網民認為，這個情況有可疑地方，可能是成年人課金後，說是兒童亂按然後要求退款，紛紛贊同 Apple 的處理是正常。

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資料來源：澎湃新聞﹑ettoday