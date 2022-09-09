英女王逝世｜生前只用Samsung 只有兩人可致電｜其他王室竟用這機

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）9月8日逝世，享年96歲。英女王多年來高貴優雅的舉止言行和衣著品味，都獲到各界盛讚，原來她在多年來都是使用同一品牌手機，而且只有兩個人可以直接致電給英女王，其中更有一名不是王室成員。



英國皇家認證品牌

早於 2012 年，Samsung 獲得英國皇家認證（British Royal Warrants）的殊榮，提供王室成員服務與商品的品牌，成為王室御用。因此，英女王多年來使用的智能手機品牌，就是 Samsung。不過鮮在眾人前拿出手機的英女王，目前都未有線索顯示她用什麼型號，只從王室記者 Jonathan Sacerdoti 訪問得知，英女王的手機通過 MI6（英國秘密情報局）特別加密，確保不會輕易被黑客入侵。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）1926～2022，享年96歲。

Samsung 獲得英國皇家認證

只有兩人可以直接致電英女王

Jonathan Sacerdoti 向《The Mirror》（鏡報）分享，英女王只有在兩個人打電話來時，會直接接聽，第一個是女兒安妮公主，另一個竟是她的賽馬經理 John Warren。作為監督英女王所有的賽馬和培育事務，顯然和英女王有著更緊密的聯絡。

至於查爾斯王子﹑安德魯王子﹑愛德華王子等王室成員想打電話給英女王，反而是較常使用白金漢宮的一款 70 年代的舊式電話。這一部舊式電話放在白金漢宮一樓，日夜都有人值班，王室成員偶爾是通過固網電話與英女王聯絡，其中包括威廉王子在 2013 年通知英女王佐治王子出生。

至於其他王室成員，竟非全都使用 Samsung，反而經常被影到在公開場合使用 iPhone。

+ 1

資料來源：marie claire﹑Quora