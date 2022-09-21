Apple Watch Ultra跑手實測！專訪蘇凱男｜Apple Watch Ultra與以往Apple Watch系列完全不同，走向專業級運動領域，由錶身設計、功能上都以專業運動員所度身設計。不過究竟新錶能否真的滿足真正運動員使用？NRC星級跑步教練蘇凱男早前已經將Apple Watch Ultra入手，他為大家分享一下新錶的優點與缺點，值不值得入手。



身為跑步教練的蘇sir平日都已經運動錶不離身，Apple Watch或使用其他品牌跑錶如Garmin等都曾使用過，他對今代Apple Watch Ultra讚不絕口，「今代個屏幕真的要大讚，不單加大了，而且非常光亮，就算在烈日下跑步仍可以清晰看到錶面資訊。」今代Apple Watch Ultra換上更大的屏幕，而且亮度由Apple Watch 8的1000nits大幅提升至2000nits，當然可以在大陽底下清楚看到錶面。

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平時練跑時，運動錶是蘇sir的必需品（陳葦慈 攝）

Apple Watch Ultra屏幕大升級，光度更加至2000nits，就算在太陽底下都可以清晰看到資訊。（陳葦慈 攝）

實體自訂按鈕更實用

「另外今代屏幕改為全平面亦都是非常好的設計，以往Apple Watch 8曲邊的設計，跑步時身上流的汗更易影響屏幕視覺，反而全平面屏幕影響會較低。」蘇sir續指加入更多實體按鍵亦是新錶的優點之一，「錶身左側加入了可自訂的實體按鈕亦是今代最大賣點之一，例如我在跑步時手指的汗水會影響屏幕觸控，時常不小心誤觸而紀錄錯誤。現在可以多一顆自訂實體按鈕，不再怕按錯，更加方便。」

蘇sir認為今代加入自訂實體鍵非常實用。（陳葦慈 攝）

雙頻GPS「畫地圖更準確」

對於跑手而言，運動錶的GPS準決賽亦都非常重要，「香港多高樓大廈，有時雲層厚時都會影響GPS接收。這對我們跑步『畫地圖』時亦有不少影響，畫的路線不準確而影響計算距離等。」而Apple Watch Ultra內置雙頻 GPS，就在訪問當日就算雲層很厚時，仍可準確定位，畫出十分準確的跑步路線出來。

雙頻GPS就算在多雲天陰或多高樓大廈林立的香港街道下，仍可準確定位。（陳葦慈 攝）

毋需用App設定workout

蘇sir亦都大讚watchOS 9為Apple Watch Ultra帶來了不少對專業跑友十分有用的功能，這便是可以直接在手錶內直接「設定詳細workout」。「以往用其他專業跑錶，如果想自訂workout，必須要用手機app慢慢設定才可。可是Apple Watch Ultra內裡可以自行設定workout，由warm up、起跑、cool down等可以詳細設定，非常方便。」

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蘇sir找到一個比iPhone內置app更好用的健康app《HealthFit》（$38），它可以顯示比app內置app更詳細的健康、運動資訊，對於專業跑者或運動員都非常實用。（陳葦慈 攝）

蘇凱男教練試了Apple Watch Ultra多天，覺得新錶仍有不少實用功能有待發掘。（陳葦慈 攝）

續航力＋快充

不少人指Apple Watch功能雖多，但續航力只得十數小時，實在不夠使用。蘇sir就認為今代Apple Watch Ultra有近36小時續航力已十分夠用，「平時我跑步、外出，甚至睡覺都會戴Apple Watch。我又習慣回到家中便會充電，加上它對應快充，每當我回到家只要充電半小時，便可以為手錶由50%充至近9成電量。」就算蘇sir睡覺時佩戴Apple Watch，一早起來一看，大約只用了10%電量，因此對蘇sir而言Apple Watch的續航力完全沒有投訴。

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全新設計的扣帶非常穩固（陳葦慈 攝）

六千多元貴嗎？Apple Watch Ultra值得買嗎？

相對Apple Watch 8及SE 2，Apple Watch Ultra售價達6千多元，有一些人又會說「很貴」，但蘇sir又不認同這說法。「我們跑友一聽到鈦金屬Apple Watch Ultra只賣六千多元，覺得售價很合理。」以航天工業級鈦金屬製造，Apple Watch Ultra夠輕量、堅固，就算以同級的運動手錶而言，亦都不算昂貴。對於運動手錶有要求的用家，Apple Watch Ultra是不錯的選擇。