淘寶網購，最多人中伏的，必數電器產品。先不論品質上的問題，光是兩地的安全規格要求和制式，已經令內地電器在香港使用時，存在一定的隱憂。近日在 Facebook@家居維修交流平台，有網民分享使用淘寶電器，結果把插座燒焦的問題 。



轉插潛在問題

網民指出，朋友在淘寶上買電器，並透過轉插輔助使用，不過最終令插座燒焦。hashTECH 曾訪問理工大學電機及工程學系教授鄭家偉，其指出轉插器有機會出現接觸不良的問題，有導致電阻過大，從而令插頭過熱。因此，就算淘寶而來的電器沒有品質問題，也有可能因要長期使用轉插，而出現過熱，甚至起火的問題。

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轉插 vs 改裝三腳插

部分網民回應指出，改用三腳插（13A）會比用轉插安全，而鄭家偉教授也認為這做法比使用轉插好（如不懂更換亦不建議自行改裝），原因是轉插一般可承受的電流約在2～5A間（如沒有特別標明），一些會發熱的廚房電器的功率都比較大，轉插電流的承受能力不足，就會令插頭慢慢產生熱力，甚至「熱到溶」。正如其中一位網民的留言：「唔燒屋算好彩」。

👇👇專家解構用轉插vs改裝三腳插的安全問題👇👇

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（機電署網站截圖）

機電署－符合安全規格證明書的家用電器產品

另外，其實想買到比較安全的電器，可以先在機電工程署的網站上，於「安力安全」的頁面，查詢不同電器產品，各個牌子有什麼型號是通過安全規格。當然，淘寶網購本身就難以保證產品質素，一些涉及安全問題的產品，正如電器，入手前就更應該考慮清楚。

資料來源：Facebook@家居維修交流平台