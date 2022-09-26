Apple Watch 8／SE 必學4招心臟健康監測功能｜9月29日（四）正是「國際健康日」，大家對自己的心臟健康又掌握多少？其實Apple Watch有不少心臟健康監測功能，更可以幫助用家掌握個人健康資訊、提升意識及促進健康的心臟健康功能，包括高心率及低心率、心律不整通知、心電圖及watchOS 9新功能「心房顫動記錄」（AFib History）功能。



Apple Watch 有不少偵測心臟健康的功能，（黃寶瑩攝）

近年不少有關Apple Watch新聞，都是圍繞著成功拯救隱性心臟病的用家，始終心臟病死亡率僅次於癌症，而且很多人有心血管隱疾而不知道，突然病發

1. 高心率及低心率 (High / Low Heart Notifications)



用家的心率持續高於或低於指定的每分鐘心跳次數 (BPM) (至少 10 分鐘)，Apple Watch 便會向用家發出通知提示。只有 watchOS 5.1.2 或以上版本可提供「心律不整通知」功能。

Apple Watch非常實用的高心率及低心率偵測功能

設定使用方式

－「高心率」及「低心率通知」功能適用於 Apple Watch Series 1 或之後型號，使用者必須年滿 13 歲；

－ 啟用心率通知功能，可在 iPhone 上開啟「Watch」app -> 「我的手錶」標籤頁 ->「心臟」，點一下「高心率」及「低心率」，以選擇所需的每分鐘次數；

－如果 Apple Watch 已連結 iOS 的「健康」app，可在 iPhone「健康」app 上打開「瀏覽」標籤頁 ->「心臟」 ->「心率」，底部的設定可讓用户自行更改低心率及高心率通知的每分鐘次數。

2. 心律不整通知 （Irregular Rhythm Notifications）



Apple Watch 的「心律不整通知」功能會不時檢查用家心跳，檢測是否有疑似心房顫動 （AFib） 的心律不整問題。檢查通常是用家處於靜止狀態時進行，確保所讀取的數據準確。每日讀取的次數與時間間距會因應活動量而有所不同。

心律不整通知功能，拯救了不少用家。

設定使用方式

－ 將 iPhone 更新至 iOS 最新版本，並將 Apple Watch 更新至 watchOS 最新版本。

－「心律不整通知」功能不適用於已確診患有心房顫動的人士。不適合未滿 22 歲的人士使用。

－同時「心房顫動記錄」功能必須關閉。

－ 在 iPhone 上開啟「健康」app -> 「瀏覽」標籤頁 ->「心臟」>「心律不整通知」。

－如果收到通知，即表示 Apple Watch 的「心房顫動記錄」功能偵測到疑似心房顫動 (atrial fibrillation) 的心律不整問題，並多次讀取數據以作確認。如果用家未經醫生確診患有心房顫動，應諮詢醫生意見。

3. 心房顫動記錄（AFib History)



全新watchOS 9的「心房顫動記錄」功能，可讓被診斷出心房顫動 (atrial fibrillation) 的用户深入了解自身狀況。

watchOS 9的新心房顫動記錄功能（AFib History)

心房顫動是心律不整的一種，代表心臟上下心房和心室的跳動不同步。

根據美國疾病管制與預防中心 (CDC) 的資料顯示，65 歲以下人士約有 2% 患有心房顫動，而 65 歲或以上人士則有 9%。隨著年齡增長，心律不整的情況會越來越常見。部分心房顫動患者不會出現任何症狀，其他患者則可能出現心跳急促、心悸、疲累或呼吸急促等症狀。心房顫動是長期病患的一種，但發作時間長短因人而異，患者一般都過著健康活躍的生活。恆常運動、養成有益心臟健康的飲食習慣、維持健康的體重，以及治療其他可能加劇心房顫動的健康問題，均有機會縮短心臟出現心房顫動的時間。如果不予理會，心房顫動可能會導致心臟衰竭，或者因血栓而引發中風。

設定使用方式

－用户必須經醫生確診為患有心房顫動。

－將 iPhone 更新至 iOS 16，並將 Apple Watch 更新至 watchOS 9最新版本。

－用家必須每星期佩戴 Apple Watch 5 天，每天佩戴最少 12 小時，以接收連貫一致的估算結果。

－用家的 Apple Watch 必須啟用「心率」和「手腕偵測」(wrist detection) 功能，讓 Apple Watch 可以在背景讀取靜止心率和步行心率。「心房顫動記錄」功能不適合未滿 22 歲的人士使用。

查看結果

當收集到足夠讀數後，Apple Watch 逢星期一都會顯示每週提示訊息，顯示心臟前一週出現心房顫動跡象的時間百分比估算結果。你亦可以在「健康」app 中進一步查看相關記錄。

4. 心電圖（ECG app）



「心電圖」app 可記錄心電圖，顯示促使心臟跳動的電脈衝。「心電圖」app 可使用 Apple Watch Series 4、Series 5、Series 6、Series 7、Series 8 或 Ultra的光學心率感應器、透過檢查電脈衝，記錄用家的心跳和心律，然後檢查記錄中有否出現心房顫動，即心律不整的一種。

心電圖（ECG app）

如何取得心電圖

用家隨時可以進行心電圖檢測。確定 Apple Watch 已緊貼於「Watch」app 中選擇的手腕上。然後在 Apple Watch 上開啟「心電圖」app：將手臂放在桌上或大腿上，用沒有戴錶的另一邊手按住數碼錶冠（記錄過程中無需按下數碼錶冠）。 耐心等候約 30 秒，記錄結束後你會收到分類通知，如有需要，你可點按「加入症狀」以選擇你的症狀，然後點按「儲存」及「完成」。

查看 PDF 及與醫生分享資料

心電圖波形記錄、相關分類，以及任何已記下的症狀均儲存在 iPhone 上的「健康」app 內，用户可透過 PDF 檔案與醫生分享這些資料。

開啟「健康」app ->「瀏覽」標籤頁 ->點按「心臟」>「心電圖 (ECG)」；點按心電圖結果圖表，再點按「輸出 PDF 給醫生」，即可列印或分享 PDF。

其他注意事項



－啟用「低電量模式」後，用家便無法接收任何高心率、低心率或心律不整通知。

－Apple Watch 無法偵測心臟病發。如果用家感到胸痛、胸部受壓或胸悶，或者懷疑自己心臟病發，請立即致電緊急服務。

－Apple Watch 的「心律不整通知」功能不會持續偵測心房顫動，因此無法偵測所有心房顫動的情況，心房顫動患者亦未必會收到通知。

－如果用家感到不適，即使沒有收到通知，亦應該諮詢醫生意見。心跳急促、有重擊感或顫動、頭暈或暈眩等症狀，都可能是嚴重疾病的徵兆。

－請勿在未有諮詢醫生的情況下改變用藥。在某些情況下，收到通知可能表示出現心房顫動以外的心律不整問題。