消費券2022／$3,000 消費券｜消費券第二期的 $3,000 將在 10 月 1 日發放，經歷過幾次消費券派發，大家應該都「用慣用熟」，今次直入主題分享 $3,000 消費券的優惠活動，豐澤更推出 1 折抽福袋，當中包括新鮮滾熱辣的 iPhone 14 Pro（512GB）。



豐澤消費券優惠



豐澤門市和網店將在 10 月 1 日～11 月 1 日，舉行「抵得祭」優惠活動，超過 1,500 件產品低至 17 折發售。當中最吸引的，是 1 折福袋抽籤活動，10 月每星期都會推出一個主題的 1 折福袋，包括 Dyson 吸塵機﹑iPhone 14 Pro﹑Sennheiser 無線耳機，以及Philips純淨飲水機。

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iPhone 14 Pro（512GB） 連同 MagStand﹑電話掛繩﹑MagSafe「尿袋」只需 $1,191（原價：$11,914）。只要在豐澤 App 會員登入，即可參加抽籤，每種福袋共 3 個名額。

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百老匯消費券優惠



百老滙網店和門市都推出消費券優惠，用合資格中銀信用卡或 BoC Pay 簽賬滿指定金額，最高可獲 $1,300 現金回贈。同時，百老匯支援消費券合併支付和結餘付款，門市亦接收全 6 種消費券電子支付工具。

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01網購消費券「秋日購物祭」



01網購即日起至 10 月 9 日，推出「秋日購物祭」，入秋轉季家電低至 2 折，包括小米智米電暖器1S﹑伊瑪移動暖風浴室寶﹑Turbo Italy 雙人仿羊毛電熱暖毯等，多款秋天實用家電折扣推出。在活動期間，於01網購消費，憑單號填妥問卷，更有機會贏取「A80 Paris 直髮夾」（名額1個）／「鮑魚王 紅燒吉品鮑魚」（名額20個）／「8,888積分」價值相當$88.88抵扣金額（名額50個）。

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