Apple副總裁被炒｜iPhone 14 系列推出後，連日爆出多個漏洞，沒想到連 Apple 內部都爆出醜聞。Apple 採購部副總裁 Tony Blevins 近日因訪問時，失言侮辱女性，導致被多名員工投訴，最後更被 Tim Cook 開除。



TikTok 一位以訪問類影片聞名的網紅 Daniel Mac，在加州的車展上，採訪正從價值 50 萬美金的 Banz SLR McLaren 下車的 Tony Blevins，問他以甚麼為生，Blevins 就開玩笑表示：「我揸靚車﹑打高爾夫球﹑愛撫摸大胸部的女人，但在周末和重要節日都不用上班。」（這對白出自 1981 年的《Arthur》）

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（TikTok @itsdanielmac 影片截圖）

這一段短片公開後，隨即引起數百名 Apple 員工投訴，Apple 亦展開有關調查。結果，這名在 Apple 工作了 22 年的採購部副總裁，就算昔日與供應商談判成功降低採購成本，也逃不過被裁的運命。

Blevins 事後接愛《彭博社》採訪，承認自己已被 Apple 開除，並公開向因為他錯誤的幽默嘗試，而感到冒犯的人道歉。Apple 也在 9 月 29 日證實，Blevins 已離開矽谷辦公室。

資料來源：9To5Mac

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